Moviliza incendio de camioneta a bomberos en Sector Aduana

Autoridades presumen un corto circuito como posible causa; el propietario de la unidad permanece desconocido

Los elementos de Protección Civil y Bomberos realizaron las maniobras necesarias para controlar el incendio y evitar que las llamas se propagaran a otros vehículos o instalaciones cercanas. [Carlos Figueroa/Líder Web]

Los elementos de Protección Civil y Bomberos realizaron las maniobras necesarias para controlar el incendio y evitar que las llamas se propagaran a otros vehículos o instalaciones cercanas. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Una camioneta Ford Ranger de color verde se incendió en un estacionamiento ubicado en el cruce de Independencia y Donato Guerra, en el Sector Aduana de Nuevo Laredo, movilizando a elementos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos.

El reporte fue recibido por los cuerpos de emergencia, quienes acudieron al lugar para atender el incendio registrado en la unidad, que se encontraba estacionada al momento de los hechos.

De acuerdo con la información proporcionada a las autoridades, se desconoce quién es el propietario de la camioneta, por lo que hasta el momento no se ha establecido contacto con el responsable del vehículo.

De manera preliminar, se presume que el fuego pudo haberse originado por un corto circuito en el cableado de la unidad; sin embargo, la causa deberá ser determinada mediante la revisión correspondiente.

Los elementos de Protección Civil y Bomberos realizaron las maniobras necesarias para controlar el incendio y evitar que las llamas se propagaran a otros vehículos o instalaciones cercanas.