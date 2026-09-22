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Resulta mujer lesionada tras choque en Segundo Anillo Periférico

Paramédicos atendieron a la pasajera por una herida en la cabeza sin requerir hospitalización

Las autoridades correspondientes quedaron a cargo de las actuaciones para determinar la responsabilidad de los conductores conforme al peritaje del accidente. [Carlos Figueroa/Líder Web]
Carlos Figueroa/Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM.- Una mujer resultó con una herida en la cabeza, que no fue considerada de gravedad, luego de que la camioneta en la que viajaba junto con su esposo fuera impactada por otro vehículo, en el cruce del Segundo Anillo Periférico y la calle Artículo 28, en la colonia Los Artistas.

El reporte fue atendido por elementos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, quienes al llegar localizaron una camioneta Ford Traverse color gris, sin placas, conducida por Héctor, de 40 años.

El conductor informó que viajaba acompañado de su esposa, Aracely, de 37 años, quien presentó una lesión en la cabeza como consecuencia del accidente.

De acuerdo con el reporte, la Traverse fue impactada por un automóvil Ford Fusion color gris, también sin placas, conducido por José.

Paramédicos valoraron a la mujer en el lugar y determinaron que la lesión no era de gravedad, por lo que no fue necesario trasladarla a un hospital.

Las autoridades correspondientes quedaron a cargo de las actuaciones para determinar la responsabilidad de los conductores conforme al peritaje del accidente.

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