Guerra ya causa estragos en el dólar

Imagen de un centro cambiario en Nuevo Laredo. [José García/Líder Web]

Imagen de un centro cambiario en Nuevo Laredo. [José García/Líder Web]

Nuevo Laredo, Tam.- El dólar frenó su caída consecutiva de casi dos meses. La causa, la guerra desatada en Medio Oriente.

Expertos ya lo habían previsto. Incluso, se ha adelantado el alza en el tipo de cambio.

Este martes, la divisa verde subió de 17.70 a 17.90 pesos a la venta en centros cambiarios.

A la compra no tuvo cambios, al continuar en 16.50.

Al iniciar el presente año, el dólar se ofrecía en 18.30 a la venta, luego escaló hasta los 18.50 tras el retorno de paisanos a los Estados Unidos, el 9 de enero.

A partir de ahí, la divisa verde empezó a descender hasta los niveles de 17.70 a la venta y 16.50 pesos a la compra.

Es decir, en menos de dos meses, el dólar perdió 80 centavos de valor pero ahora está en recuperación.

Especialistas advierten que el dólar se pueda seguir encareciendo, en la medida de que continúe el conflicto bélico de Estados Unidos e Israel contra Irán.