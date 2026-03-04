Arrasa Estados Unidos en juego de exhibición previo al Clásico Mundial

Aaron Judge conecta un sencillo por la selección de Estados Unidos en un juego de exhibición ante los Gigantes de San Francisco, el martes 3 de marzo de 2026 (AP Foto/Ross D. Franklin)

Aaron Judge conecta un sencillo por la selección de Estados Unidos en un juego de exhibición ante los Gigantes de San Francisco, el martes 3 de marzo de 2026 (AP Foto/Ross D. Franklin)

SCOTTSDALE, Arizona.- Estados Unidos no perdió tiempo en mostrar lo potente que podría ser su roster en el próximo Clásico Mundial de béisbol.

Los estadounidenses necesitaron apenas tres bateadores para tomar ventaja de 2-0 en la primera entrada de su juego de exhibición del martes contra los Gigantes de San Francisco.

Bobby Witt Jr. conectó un sencillo y Bryce Harper pegó un doble. Aaron Judge, tres veces Jugador Más Valioso de la Liga Americana, impulsó luego dos carreras con un sencillo.

Estados Unidos se impuso por paliza de 15-1 con una actuación de 19 hits en el duelo de 10 entradas. Roman Anthony conectó un jonrón de dos carreras, Alex Bregman añadió un cuadrangular solitario y Gunnar Henderson aportó un doble de dos anotaciones.

“Tenemos un gran grupo de muchachos. Bobby Witt iniciándolo arriba, siendo quien nos pone la mesa ahí para nosotros”, dijo Harper. “Obviamente, del uno al nueve tenemos una dinámica bastante buena. Sólo tenemos que seguir siendo buenos”.

Paul Skenes, ganador del premio Cy Young de la Liga Nacional, cumplió con una sólida salida, al permitir una carrera y un hit a lo largo de tres innings, en los que recetó cuatro ponches.

El derecho admitió un doble de Willy Adames en el primer turno de la entrada. El dominicano anotó después con un rodado.

El lanzador de 23 años retiró a sus últimos nueve adversarios.

“Es un juego de entrenamiento de pretemporada, pero aun así es surrealista”, afirmó Skenes. “Va a ser emocionante cuando lleguemos a Houston y sea de verdad”.

El zurdo Matthew Boyd relevó a Skenes y ponchó a cuatro en 2 2/3 entradas sin permitir carreras. David Bednar, Mason Miller, Griffin Jax y Gabe Speier lanzaron cada uno una entrada en blanco.

Los estadounidenses buscan ganar su segundo título del Clásico Mundial de béisbol y el primero desde 2017. El mánager Mark DeRosa dijo que estaba encantado de que todos los titulares se quedaran en el dugout mucho después de haber salido del juego, conversando con sus compañeros temporales.

“Miras a lo largo del dugout y ves a Bregman hablando con Roman Anthony, ves a (Tarik) Skubal y a Skenes en el escalón de arriba, ves a Judge y a (Cal) Raleigh conversando”, mencionó DeRosa. “Eso es lo que yo quería crear, lo que el cuerpo técnico quería crear: un ambiente en el que estos muchachos no quisieran irse”.

Bregman —quien vive en el área de Phoenix— invitó a cenar el lunes por la noche a varios compañeros de Estados Unidos. Dijo que el nadador Michael Phelps, ganador de 23 medallas olímpicas de oro por Estados Unidos, habló con el grupo para motivarlo.

“Simplemente compartió lo que se necesita. Controlar lo controlable y concentrarse en ello”, relató Bregman.

Estados Unidos jugará un partido de exhibición más en Arizona contra los Rockies de Colorado este miércoles, un día antes de viajar a Houston a fin de prepararse para la fase de grupos.

El as de los Gigantes, Logan Webb, abrirá el primer juego contra Brasil el viernes. Se espera que el ganador del Cy Young de la Liga Americana en las últimas dos temporadas, Tarik Skubal, abra el sábado contra Gran Bretaña, seguido por Skenes contra México el lunes.

El derecho de los Mets de Nueva York, Nolan McLean, está programado de manera tentativa para abrir el martes en el último juego de la fase de grupos contra Italia, aunque está lidiando con síntomas de vértigo y espera unirse a Estados Unidos en Houston. DeRosa dijo después de la exhibición del martes que la salud de McLean estaba mejorando.

Se espera que Skubal haga sólo una apertura por Estados Unidos antes de reincorporarse a los Tigres de Detroit para el resto de la pretemporada.