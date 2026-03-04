Confirma Selena Gomez que canción ‘Dorothea’ de Taylor Swift está inspirada en su vida

La revelación ocurrió durante un pódcast con Benny Blanco y confirmó una teoría sostenida por fans durante años

La revelación refuerza la imagen pública de la estrecha amistad entre Selena Gomez y Taylor Swift. [Agencias]

CIUDAD DE MÉXICO.- La cantante y actriz Selena Gomez confirmó que la canción *Dorothea*, interpretada por Taylor Swift, está inspirada en su propia vida y en la amistad que ambas han mantenido durante años, poniendo fin a una teoría que circulaba entre los fanáticos del pop.

La revelación ocurrió durante su participación en el pódcast *Friends Keep Secrets*, conducido por su esposo y productor musical Benny Blanco. En la conversación, Gomez aseguró que el tema forma parte de su historia personal con Swift y refleja la relación cercana que han construido desde su juventud.

La canción *Dorothea* forma parte del álbum *Evermore*, noveno disco de estudio de Taylor Swift. Según explicó Gomez, la letra retrata momentos significativos que ambas vivieron mientras crecían en la industria del entretenimiento, incluyendo experiencias relacionadas con la familia, las relaciones personales y la presión de la fama.

Durante la entrevista, la artista recordó que conoció a Swift cuando tenía 15 años, mientras que la intérprete de *Blank Space* tenía 18. Desde entonces, su amistad ha atravesado distintas etapas de sus carreras y de su vida personal, manteniéndose como una de las relaciones más sólidas dentro del mundo del espectáculo.

Gomez señaló que escuchar la canción le provoca una fuerte impresión, ya que considera que Swift logró plasmar con gran precisión y sensibilidad los momentos que compartieron durante esos años formativos.

Con esta confesión, la cantante también confirmó una de las teorías más comentadas por los seguidores de ambas artistas, quienes durante años habían señalado similitudes entre la letra del tema y la trayectoria personal de Gomez.

La revelación refuerza la imagen pública de la estrecha amistad entre Selena Gomez y Taylor Swift, una relación que ha sido visible en múltiples eventos, colaboraciones y muestras de apoyo mutuo a lo largo de casi dos décadas.