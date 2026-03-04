Omite conductor luz roja y provoca aparatoso choque en cruce de Morelos

Peritaje de Tránsito determinó responsabilidad tras colisión entre dos vehículos; unidades fueron aseguradas y trasladadas al corralón municipal

La determinación de responsabilidad se sustentó en la declaración de un testigo presencial y en inconsistencias detectadas en la versión proporcionada por el conductor señalado. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un accidente vial se registró en la intersección de la avenida Morelos y la calle Héroes de Nacataz, donde dos vehículos Dodge Caliber colisionaron, dejando daños materiales y la intervención de agentes de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal.

El percance involucró a un Dodge Caliber modelo 2008, conducido por Javier, de 34 años, quien circulaba de oriente a poniente sobre Héroes de Nacataz. El segundo vehículo es un Dodge Caliber modelo 2010, manejado por Luz María, de 46 años, que transitaba de norte a sur sobre la avenida Morelos.

De acuerdo con la declaración de Javier ante los agentes viales, avanzaba con luz verde del semáforo y al llegar a la esquina de Morelos fue impactado en el costado derecho por un vehículo gris.

Por su parte, Luz María manifestó que circulaba por la avenida Morelos con señal verde cuando una unidad color rojo ingresó a la intersección, presuntamente sin respetar la luz roja del semáforo.

El peritaje elaborado por personal de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal estableció que el Dodge Caliber 2008, conducido por Javier, omitió la señal roja al llegar a la intersección, lo que derivó en el choque contra la unidad que avanzaba con preferencia de paso.

La determinación de responsabilidad se sustentó en la declaración de un testigo presencial y en inconsistencias detectadas en la versión proporcionada por el conductor señalado.

Tras las diligencias correspondientes, ambas unidades fueron trasladadas al corralón municipal para los procedimientos administrativos conducentes.