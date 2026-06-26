Gradúa DIF Nuevo Laredo a 120 alumnos de los CAIC

Nuevo Laredo, Tam.- El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Nuevo Laredo celebró la ceremonia de graduación de la generación 2025–2026 de los Centros de Asistencia Infantil Comunitaria (CAIC), en la que 120 niñas y niños concluyeron satisfactoriamente su educación preescolar, dando un importante paso en el inicio de su formación académica.

La ceremonia se llevó a cabo en el Centro Cívico con la asistencia de padres de familia, docentes. El evento fue encabezado por la presidenta del Sistema DIF Nuevo Laredo, Claudette Canturosas Villarreal, quien estuvo acompañada por el director general del, Viviano Vázquez Macías, y la coordinadora de los Centros Educativos, profesora Ana María Ortiz Mendoza, quienes hicieron entrega de las constancias a los graduados.

Los pequeños egresados cursaron sus tres años de educación preescolar en los Centros de Asistencia Infantil Comunitaria San Nicolás, ubicado en la colonia Las Alamedas; Mi Angelito, frente a la Plaza de Toros Lauro Luis Longoria; Mi Arcoíris, en la colonia Unión del Recuerdo; y en el Centro de Cuidado Diario Infantil (CECUDI) de la colonia Francisco Villa.

Como parte del programa se realizó el tradicional cambio de escolta, en el que los alumnos de segundo grado entregaron la Bandera Nacional a sus compañeros que asumirán esta responsabilidad durante el próximo ciclo escolar, en un acto que fomenta los valores cívicos y el respeto a los símbolos patrios.

Durante su mensaje, la presidenta del Sistema DIF Nuevo Laredo, Claudette Canturosas Villarreal, felicitó a las niñas y los niños por este importante logro, reconoció el compromiso de los padres de familia por acompañarlos en cada etapa de su aprendizaje y agradeció la dedicación de las maestras, quienes con vocación y esfuerzo contribuyen a brindar a la niñez las herramientas necesarias para su desarrollo, aprendizaje y éxito en las siguientes etapas de su formación.

“Hoy celebramos el esfuerzo de cada uno de nuestros alumnos, pero también el compromiso de sus familias y de las maestras que, con amor y dedicación, los acompañaron en estos primeros años de aprendizaje. En el Sistema DIF seguiremos trabajando para que cada niña y cada niño tenga oportunidades de crecer, aprender y construir un mejor futuro”, expresó.

Asimismo, destacó que estas acciones forman parte de la visión humanista que impulsa la doctora María de Villarreal, presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, así como del compromiso de la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal de fortalecer programas que beneficien a la niñez y a las familias de Nuevo Laredo.

Los Centros de Asistencia Infantil Comunitaria (CAIC) son espacios educativos del Sistema DIF Tamaulipas y del Sistema DIF Nuevo Laredo que brindan servicios de educación preescolar y atención infantil, contribuyendo al desarrollo integral de la niñez mediante una formación basada en valores, aprendizaje y acompañamiento cercano.

Con esta generación de 120 egresados, el Sistema DIF Nuevo Laredo reafirma su compromiso de seguir impulsando una educación de calidad desde la primera infancia, convencido de que invertir en la niñez es construir un mejor futuro para las familias y para la comunidad.