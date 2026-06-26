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Sesionará Consejo Estatal de la Agenda 2030 en Tampico

Secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deándar, destaca la colaboración institucional y territorial de Tamaulipas en torno a la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Agencias

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Para dar seguimiento a las estrategias, políticas públicas y proyectos de Tamaulipas orientados al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el próximo 29 de junio se llevará a cabo en Tampico la Primera Sesión Ordinaria del 2026 del Consejo Estatal de la Agenda 2030 que preside el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Ninfa Cantú Deándar, secretaria de Economía y secretaria Técnica de este Consejo dio a conocer que este encuentro contará con la participación de representantes del Gobierno Federal, CEPAL, PNUD, presidentes municipales, senadores, diputados locales y federales, instituciones educativas y líderes de los sectores empresarial y de la sociedad civil, quienes con su participación refrendan el compromiso de Tamaulipas con un desarrollo económico basado en la inclusión, la sostenibilidad y el bienestar de las presentes y futuras generaciones.

“Esta primera sesión ordinaria representa uno de los eventos más importantes del año en materia de sostenibilidad en Tamaulipas, ya que permitirá presentar avances, diagnósticos y acciones vinculadas al cumplimiento de la Agenda 2030 en el estado” indicó.

La titular de la dependencia estatal dio a conocer que en este marco, se presentará el Segundo Informe Subnacional Voluntario de Tamaulipas 2026, así como el Diagnóstico Territorial elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, sobre los ODS en Tamaulipas. También se contempla la presentación de los Informes Locales Voluntarios de Nuevo Laredo, Matamoros, Soto La Marina, Ciudad Madero, Tampico y Altamira.

El encuentro contará con la participación de organismos internacionales, autoridades federales, estatales y municipales, legisladores, representantes empresariales, academia y sociedad civil; además de actividades de trabajo con paneles especializados en economía circular, competitividad, sostenibilidad, desarrollo urbano, movilidad, clúster químico-petroquímico y un Museo Itinerante sobre los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Con esta sesión, Tamaulipas da un paso más en la construcción de un desarrollo sostenible con sentido social, donde la planeación, la cooperación y la participación de todos los sectores se traducen en acciones concretas para el bienestar de las familias tamaulipecas y la prosperidad compartida.

 

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