Acceden más de 19 mil usuarios a tarifa preferencial de COMAPA

Este beneficio está dirigido a jubilados, pensionados, adultos mayores de 60 años y personas con discapacidad

Nuevo Laredo, Tam.- Con el objetivo de apoyar la economía de los sectores más vulnerables de la población, la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa) de Nuevo Laredo mantiene vigente su programa de Tarifa Preferencial, mediante el cual actualmente 19 mil 18 usuarios reciben un 50 por ciento de descuento en el servicio de agua potable.

Este beneficio está dirigido a jubilados, pensionados, adultos mayores de 60 años y personas con discapacidad, quienes pueden acceder a una tarifa especial que aplica un descuento del 50 por ciento en los primeros 20 metros cúbicos de consumo de agua potable.

La Tarifa Preferencial representa un apoyo importante para miles de familias neolaredenses, al contribuir a reducir el gasto destinado al pago de servicios básicos y fortalecer su economía.

Para acceder a este beneficio, es necesario que la cuenta se encuentre registrada bajo la tarifa Casa Habitación, no contar con más de una cuenta con este apoyo y presentar la documentación correspondiente.

Entre los requisitos se encuentran una credencial vigente de pensionado del IMSS o ISSSTE; en caso de estar vencida, se deberá presentar la resolución de pensión. También son válidas las credenciales del INAPAM, INSEN o DIF. Asimismo, es necesario presentar el recibo de agua al corriente.

Comapa recuerda a la ciudadanía que este trámite es completamente gratuito, personal e intransferible, además de estar sujeto a la verificación de la documentación presentada.

Las personas interesadas pueden realizar el trámite de lunes a viernes, en un horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, en cualquiera de los siguientes módulos de atención:

•⁠ ⁠Planta Centro, ubicada en Victoria 4610, colonia Hidalgo.

•⁠ ⁠Caja Palacio, en el Palacio Federal entre las calles González y Camargo, en la zona centro.

•⁠ ⁠Tanque Matamoros, ubicado en Luis Caballero número 2002, colonia Palacios.

Comapa Nuevo Laredo invita a quienes cumplan con los requisitos y aún no cuenten con este beneficio a acercarse a cualquiera de los módulos de atención para recibir orientación y realizar su trámite.