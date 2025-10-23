Garantiza ITAVU acceso justo a terrenos y viviendas para familias tamaulipecas

El instituto, fortalece los programas de vivienda y regularización de lotes en Tamaulipas, brindando certeza jurídica y bienestar a las familias que buscan consolidar su patrimonio

Los programas de asesoría jurídica permanecen abiertos en toda la entidad para atender distintos trámites de vivienda. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- En cumplimiento a las políticas de bienestar y justicia social promovidas por el gobernador Américo Villarreal Anaya, el Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo (ITAVU) fortalece las acciones destinadas a brindar certeza jurídica a las familias que buscan consolidar su patrimonio en todo el estado.

En el municipio de Nuevo Laredo, el delegado Fernando Manuel Martínez Martínez informó que se entregaron nueve lotes de las reservas del propio instituto, ubicados en el kilómetro 13, mientras que en el fraccionamiento ITAVU se ofreció orientación a diez familias interesadas en acceder a este beneficio y conocer los requisitos correspondientes.

“Estamos trabajando para que cada familia tenga la oportunidad de tener un hogar seguro y con respaldo legal”, destacó el delegado.

El director general del ITAVU, Manuel Guillermo Treviño Cantú, señaló que los programas de asesoría jurídica permanecen abiertos en toda la entidad para atender distintos trámites de vivienda. Invitó además a la población a aprovechar el proyecto “Mi Segunda Oportunidad”, que otorga descuentos en intereses moratorios a quienes presentan atrasos en sus pagos, y a informarse sobre los procesos de regularización de lotes disponibles.

Por último señaló que el ITAVU contribuye al cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo impulsado por el doctor Américo Villarreal Anaya, consolidando una política humanista que promueve el acceso a una vivienda digna, la legalización de tierras y la seguridad patrimonial de las familias