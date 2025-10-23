El Dólar
Compra:
$17.20
Venta:
$18.50
EN VIVO

Garantiza ITAVU acceso justo a terrenos y viviendas para familias tamaulipecas

El instituto, fortalece los programas de vivienda y regularización de lotes en Tamaulipas, brindando certeza jurídica y bienestar a las familias que buscan consolidar su patrimonio

Los programas de asesoría jurídica permanecen abiertos en toda la entidad para atender distintos trámites de vivienda. [Agencias]
Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- En cumplimiento a las políticas de bienestar y justicia social promovidas por el gobernador Américo Villarreal Anaya, el Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo (ITAVU) fortalece las acciones destinadas a brindar certeza jurídica a las familias que buscan consolidar su patrimonio en todo el estado.

En el municipio de Nuevo Laredo, el delegado Fernando Manuel Martínez Martínez informó que se entregaron nueve lotes de las reservas del propio instituto, ubicados en el kilómetro 13, mientras que en el fraccionamiento ITAVU se ofreció orientación a diez familias interesadas en acceder a este beneficio y conocer los requisitos correspondientes.

“Estamos trabajando para que cada familia tenga la oportunidad de tener un hogar seguro y con respaldo legal”, destacó el delegado.

El director general del ITAVU, Manuel Guillermo Treviño Cantú, señaló que los programas de asesoría jurídica permanecen abiertos en toda la entidad para atender distintos trámites de vivienda. Invitó además a la población a aprovechar el proyecto “Mi Segunda Oportunidad”, que otorga descuentos en intereses moratorios a quienes presentan atrasos en sus pagos, y a informarse sobre los procesos de regularización de lotes disponibles.

Por último señaló que el ITAVU contribuye al cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo impulsado por el doctor Américo Villarreal Anaya, consolidando una política humanista que promueve el acceso a una vivienda digna, la legalización de tierras y la seguridad patrimonial de las familias

Cuenta Tamaulipas con más de 28 mil cuartos de hotel; diversifica su oferta turística
Aprovechan motociclistas descuentos en licencias y placas

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.