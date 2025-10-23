Aprovechan motociclistas descuentos en licencias y placas

Nuevo Laredo, Tam.– Por instrucciones del gobernador del estado, doctor Américo Villarreal, se amplió hasta el 31 de diciembre el programa de beneficios fiscales para los propietarios de motocicletas, informó el jefe de la Oficina Fiscal, contador Roque Hernández Reyes.

“Estaba programado para el mes de agosto y septiembre, pero por instrucciones del doctor Américo Villarreal, nuestro gobernador, se extendió hasta el 31 de diciembre este beneficio a todos aquellos contribuyentes que cuenten con una motocicleta”, explicó el funcionario.

Hernández Reyes detalló que los descuentos aplican tanto para la tramitación de licencias de conducir como para el canje de placas.

En cuanto a las licencias de conducir, explicó que van a pagar solamente 800 de 1,300 pesos.

Respecto a las placas son 870 pesos. Ese beneficio lo tienen hasta el 31 de diciembre.

Cabe señalar que para realizar el canje de placa, el único requisito es contar con la licencia de manejo vigente.

“Hasta el momento se han emitido alrededor de 300 placas y entre 350 y 370 licencias, dentro de este programa. Aún así todavía faltaría un número considerable de contribuyentes. Consideramos que hay muchas más personas con motos, ya que no creo sean solo 300 los que hay aquí en la ciudad, debe haber un poquito más”, comentó.

Finalmente, invitó a los motociclistas a aprovechar la extensión del beneficio fiscal, ya que es por primera vez que se da, al menos durante la actual jefatura.

Entre los requisitos, mencionó que deberán presentar la factura del vehículo, identificación oficial, constancia de situación fiscal, comprobante de domicilio y la placa anterior para el canje correspondiente.