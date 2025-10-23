El Dólar
Enseñan a niños y niñas de Nuevo Laredo seguridad digital y uso responsable de internet

Guardia Estatal de Género imparte taller de delitos digitales

Las actividades se desarrollaron en las escuelas primarias Emiliano Zapata, General Ignacio Zaragoza y Los Insurgentes. [Agencias]
Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- Con el objetivo de fortalecer la cultura de la prevención y promover el uso responsable del internet, la Delegación Estatal de Atención a la Violencia Familiar y de Género (UMEAV), impartió talleres escolares sobre Delitos Cibernéticos y Ciberbullying en distintas escuelas de Nuevo Laredo.

Las actividades se desarrollaron en las escuelas primarias Emiliano Zapata, General Ignacio Zaragoza y Los Insurgentes, donde compartieron información sobre los riesgos del mal uso de internet, la importancia de la seguridad digital y las formas de prevenir el acoso en redes sociales y plataformas.

Durante los talleres, los elementos de la UMEAV explicaron a las y los alumnos la función del policía dentro de la sociedad, así como el uso responsable de los números de emergencia 911 y 089, enfatizando la importancia de no realizar llamadas falsas y recurrir a estos servicios solo en casos de emergencia o denuncia anónima.

Docentes y directivos de los tres planteles reconocieron la labor preventiva y educativa de la Guardia Estatal de Género, destacando la utilidad de la información compartida para el desarrollo de una comunidad estudiantil más consciente y responsable frente al entorno digital.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT), a través de la Guardia Estatal de Género, reafirma su compromiso con la formación de una niñez informada, segura y protegida.

