Cuenta Tamaulipas con más de 28 mil cuartos de hotel; diversifica su oferta turística

En el top ten de hoteles por municipio están: Tampico, Reynosa, Nuevo Laredo, Matamoros, Madero, Victoria, Soto la Marina, El Mante, Altamira y San Fernando

En el Top 10 de municipios con mayor número de hoteles, el primer lugar lo ocupa Tampico, con 153; le sigue Reynosa, con 141; en tercer lugar, Nuevo Laredo. [Agencias]

Ciudad Victoria, Tam.- El sector turístico de Tamaulipas está en auge. La actividad recreativa crece, con una ocupación hotelera que refleja el dinamismo del estado, impulsado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, afirmó el secretario de Turismo, Benjamín Hernández Rodríguez.

El funcionario destacó la gran diversidad turística de Tamaulipas, que ya no se centra únicamente en el turismo de playa, sino que se ha ampliado a otros segmentos como el turismo de naturaleza, ecoturismo, aventura, pueblos mágicos, turismo de reuniones, entre muchos otros.

Explicó que, de los 43 municipios de Tamaulipas, 34 cuentan con infraestructura hotelera y existen 1,037 instalaciones de este tipo, de acuerdo con el Padrón de Hospedaje Activo del Gobierno del Estado.

En el Top 10 de municipios con mayor número de hoteles, el primer lugar lo ocupa Tampico, con 153; le sigue Reynosa, con 141; en tercer lugar, Nuevo Laredo, con 138; Matamoros en cuarto, con 123, y en quinto sitio Madero, con 98. Además, Ciudad Victoria se coloca en el sexto lugar con 82; en el séptimo, Soto la Marina, con 58; El Mante con 36; en noveno lugar Altamira, con 31, y en décimo sitio San Fernando, con 18.

Cabe destacar que la entidad cuenta con cinco asociaciones de hoteles, entre ellas la Asociación Mexicana de Hoteles del Sur de Tamaulipas y la Asociación de Hoteles de Ciudad Victoria, además de los establecimientos que operan de manera independiente y ofrecen servicios de hospedaje.

La mayor parte de los turistas que visitan el estado provienen de Nuevo León, San Luis Potosí, Ciudad de México, Hidalgo, Estado de México y Texas, en el sur de los Estados Unidos, así como de visitantes locales, concluyó el secretario de Turismo, Benjamín Hernández Rodríguez.