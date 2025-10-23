En un festival cerca de Berlín, las mujeres poderosas toman forma, una calabaza tras otra

Miles de visitantes recorren la finca Klaistow para admirar más de 100 mil calabazas, arte temático y gastronomía especializada, impulsando tradiciones vinculadas a Halloween y el empoderamiento femenino

Una escultura hecha con calabazas representa a la artista mexicana Frida Kahlo en el festival anual de calabazas de Klaistow, que este año celebra a "mujeres poderosas", cerca de Berlín, Alemania, el 21 de octubre de 2025. (AP Foto/Markus Schreiber)

BEELITZ, Alemania.- La calabaza es la estrella indiscutible del espectáculo en la finca Klaistow, cerca de Berlín.

Más de 100.000 calabazas de diversas formas y colores se exhiben por toda la propiedad y en estantes a lo largo de sus sinuosos caminos: 500 variedades diferentes de todo el mundo, cada una etiquetada con su nombre y origen.

El enorme festival de calabazas en la finca, a 56 kilómetros (35 millas) al suroeste de la capital alemana, que celebra su 22da edición, se ha vuelto tan popular que recibe hasta 12.000 visitantes los fines de semana y más de 5.000 entre semana.

Este año incluye 15 esculturas gigantes con calabazas y una variada oferta gastronómica, dulce y salada, elaborada con calabaza.

Las calabazas proceden de los propios cultivos de la finca y de otras partes del mundo.

El festival comenzó en 2004, a medida que cada vez más alemanes adoptaban la tradición estadounidense de Halloween. En pocos años, se convirtió en algo habitual que los alemanes pusieran calabazas talladas en sus jardines, que los niños salieran a pedir dulces y que los jóvenes se divirtieran con disfraces sangrientos en fiestas.

La temática de aquella primera exhibición fue la llegada de la calabaza a Europa, dijo Antje Winkelmann, codirectora la granja familiar, apuntando que era “un gran tema, ya que vino de América a Europa”.

“Cristóbal Colón la trajo consigo y nosotros reconstruimos el barco en el que navegó Cristóbal Colón y contamos toda la historia”, señaló.

Después de explorar diferentes temas durante los últimos 21 años, este se centran en el poder de las mujeres.

“Hemos tenido deportes, la antigua Roma, los Alpes y montañas, y el mundo de las estrellas y los planetas. Y ahora sentimos que era el momento de que las mujeres fueran el tema”, indicó Winkelmann.

Estudiaron listados de mujeres famosas, explicó, y eligieron a algunas de ellas “basándonos en lo que sería fácil de presentar y en lo que resultaría atractivo a la vista”.

Entre las ganadoras están la artista mexicana Frida Kahlo, el querido personaje de la literatura sueca Pippi Calzaslargas, y Cleopatra. Todas ellas, por supuesto, recreadas a partir de coloridas calabazas.

“Nos dimos cuenta de que realmente había, y hay, muchas mujeres increíbles”, afirmó Winkelmann.

En un día reciente, varias familias exploraban la vasta finca, paseando junto a una enorme Marge Simpson, con el cabello compuesto por docenas de calabazas de invierno redondas y marrones y el vestido hecho de otras naranjas. Cerca estaba Elsa, de la popular película de animación “Frozen”, vestida con calabazas de color amarillo claro.

Bertha Benz, la famosa pionera automotriz alemana, está sentada en un modelo antiguo de Mercedes, cuyas ruedas fueron hechas con el mismo tipo de calabaza de invierno naranja que su larga falda.

Gesine Struppert, que visitó la granja con su hija desde la ciudad de Wittenberg, señaló que se sintió inspirada para cocinar nuevos platos con calabaza en casa y que quedó impresionada por las esculturas.

“Es una locura”, dijo.

A la venta había 30 tipos diferentes de calabazas, tanto comestibles como decorativas, y muchas exquisiteces elaboradas con el fruto.

“Por supuesto, la calabaza también está en el menú”, dijo Winkelmann. “Tenemos calabaza rellena y pollo bañado con salsa de calabaza. Tenemos tarta flambeada de calabaza, crème brûlée de calabaza, todo tipo de cosas con calabaza para que puedan probarlas. Y en nuestra panadería, por supuesto, la calabaza también es protagonista, con semillas de calabaza, pan de semillas de calabaza, pastel de calabaza, porciones de crema de calabaza”.