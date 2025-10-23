Aprenden niñas y niños a cuidar el entorno con el taller ‘Comedero para aves’ del Municipio

Las y los estudiantes aprendieron sobre la importancia de proteger y alimentar a las especies urbanas

Con esta dinámica también se fomenta el respeto, la empatía y el amor por la naturaleza. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Con el propósito de fortalecer la educación ambiental desde temprana edad, personal de la Coordinación General de Gestión Ambiental del Gobierno Municipal visitó la Escuela Primaria “Prof. Martín M. Herrera 2”, donde se llevó a cabo la actividad “Comedero para aves” con los grupos de segundo y tercer grado.

Durante esta dinámica, las y los estudiantes elaboraron comederos para aves y aprendieron sobre la importancia de proteger y alimentar a las especies urbanas, fomentando así el respeto, la empatía y el amor por la naturaleza.

Esta acción forma parte de las estrategias impulsadas por el Gobierno Municipal para crear conciencia sobre el cuidado del entorno y promover prácticas sostenibles en la comunidad educativa.

El Gobierno Municipal agradeció al personal docente y alumnado por su entusiasta participación y su compromiso con la protección del medio ambiente, reafirmando que la educación y la colaboración son pilares fundamentales para construir un futuro más verde y responsable.