Fortalece Nuevo Laredo su vocación ganadera

El director de Desarrollo Rural, Rubén González, destacó que este tipo de actividades fortalecen al sector ganadero local al generar espacios de convivencia e intercambio de experiencias entre productores. [Agencias]

El director de Desarrollo Rural, Rubén González, destacó que este tipo de actividades fortalecen al sector ganadero local al generar espacios de convivencia e intercambio de experiencias entre productores. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Con el objetivo de impulsar el desarrollo del sector agropecuario, reconocer el esfuerzo de los productores locales y fortalecer la actividad ganadera de la región, el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo, a través de la Dirección de Desarrollo Rural, llevó a cabo el registro y pesaje inicial del 2.º Concurso del Novillo Gordo 2026, realizado en los Corrales Anexos a la Cuarentenaria de Nuevo Laredo.

Durante la jornada participaron 23 novillos, cuyos ejemplares fueron registrados, pesados y evaluados por el juez calificador, Hernando Guerra González, dando inicio formal a esta competencia que busca fomentar mejores prácticas de engorda, elevar la calidad del ganado y fortalecer la competitividad del sector ganadero local.

“En Nuevo Laredo seguiremos respaldando a nuestros productores porque sabemos que el campo es una pieza fundamental para el desarrollo económico de nuestra ciudad. Nuestro compromiso es continuar impulsando acciones que fortalezcan esta actividad que da identidad, empleo y sustento a muchas familias de nuestra región”, destacó Lorena Cavazos, secretaria de Desarrollo Económico.

Este concurso se realiza por segunda ocasión en Nuevo Laredo y forma parte de una estrategia para consolidar al municipio como un referente ganadero en el norte del país. La dinámica contempla un periodo aproximado de 148 días de engorda, tras el cual los ejemplares volverán a reunirse para su evaluación final y premiación, programada para el próximo 11 de octubre en las instalaciones del Rastro Municipal.

El director de Desarrollo Rural, Rubén González, destacó que este tipo de actividades fortalecen al sector ganadero local al generar espacios de convivencia e intercambio de experiencias entre productores, además de incentivar la adopción de mejores prácticas que contribuyan a elevar la productividad y calidad de sus hatos.

El certamen se ha consolidado como una herramienta importante para promover la mejora genética, nutricional y productiva del ganado, así como para incentivar la participación de productores comprometidos con el crecimiento y desarrollo del sector agropecuario.

En el evento estuvieron presentes autoridades municipales, representantes del sector rural y miembros de la Asociación Ganadera Local Nuevo Laredo-Guerrero, quienes coincidieron en la importancia de continuar impulsando acciones que fortalezcan una de las actividades económicas más representativas de la región.

Con iniciativas como esta, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir respaldando al campo neolaredense mediante programas, proyectos y espacios de participación que contribuyan al desarrollo económico, la productividad y el fortalecimiento de las actividades agropecuarias en beneficio de las familias que dependen de este sector.