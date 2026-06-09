Reúne IMJUVE a cientos de familias en exitoso ‘Domingo Mundialista’

Las y los asistentes participaron en el intercambio de estampas para completar sus álbumes mundialistas

El evento se constituyó como un espacio de encuentro para las juventudes neolaredenses y sus familias, quienes compartieron una tarde llena de emoción, compañerismo y entusiasmo por el deporte más popular del mundo. [Agencias]

El evento se constituyó como un espacio de encuentro para las juventudes neolaredenses y sus familias, quienes compartieron una tarde llena de emoción, compañerismo y entusiasmo por el deporte más popular del mundo. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- En un ambiente de alegría, convivencia y pasión por el fútbol, el Instituto Municipal para el Desarrollo de la Juventud (IMJUVE) llevó a cabo con gran éxito la segunda edición de “Domingo Mundialista”, evento que reunió a niñas, niños, jóvenes y adultos para disfrutar de una jornada recreativa inspirada en el espíritu de la próxima Copa Mundial.

Durante la actividad, las y los asistentes participaron en el intercambio de estampas para completar sus álbumes mundialistas, concursos de dominadas, dinámicas deportivas y diversas actividades que fomentaron la sana convivencia familiar y el fortalecimiento de los lazos comunitarios a través del deporte.

Al respecto, el director del IMJUVE, Víctor Martell, destacó la excelente respuesta de la ciudadanía y el impacto positivo de este tipo de iniciativas.

“Esta segunda edición superó todas nuestras expectativas. Ver la cantidad de jóvenes y familias que se dieron cita nos llena de una enorme satisfacción, porque nos demuestra que estos espacios son necesarios y la gente los valora. Todo esto refleja el compromiso de nuestra Presidenta Carmen Lilia Canturosas, quien siempre ha impulsado iniciativas que acercan a las familias y ponen a las juventudes primero. Gracias a su respaldo, eventos como este son posibles y seguirán creciendo”. señaló.

El evento se constituyó como un espacio de encuentro para las juventudes neolaredenses y sus familias, quienes compartieron una tarde llena de emoción, compañerismo y entusiasmo por el deporte más popular del mundo.

Con acciones como esta, el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo, encabezado por la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal, reafirma su compromiso de impulsar actividades que promuevan la integración social, el sano esparcimiento y el desarrollo integral de las juventudes.

El IMJUVE invitó a la ciudadanía a mantenerse atenta a sus redes sociales para conocer las próximas actividades y nuevas oportunidades para intercambiar estampas y seguir viviendo la emoción mundialista en familia.