Confirman tres nuevos casos de gusano barrenador en Estados Unidos

Una mosca barrenadora adulta del Nuevo Mundo aparece en esta foto sin fecha. (Denise Bonilla/Departamento de Agricultura de Estados Unidos vía AP)

Una mosca barrenadora adulta del Nuevo Mundo aparece en esta foto sin fecha. (Denise Bonilla/Departamento de Agricultura de Estados Unidos vía AP)

TEXAS.- Otros tres casos más del gusano barrenador del Nuevo Mundo han sido confirmados, incluido uno fuera del principal foco en Texas, lo que demuestra la dificultad de frenar el resurgimiento de una plaga que podría devastar la industria ganadera de Estados Unidos, anunció el lunes el Departamento de Agricultura.

El gusano barrenador es en realidad una larva de mosca que come carne viva en lugar de material muerto. Las moscas ponen sus huevos en heridas abiertas de animales como el ganado, pero la fauna silvestre, las mascotas y, en ocasiones, incluso los seres humanos pueden ser infestados. El gobierno tiene un programa para criar moscas macho estériles y soltar enjambres desde aviones con el fin de que se apareen con hembras silvestres, lo que mantuvo al gusano barrenador contenido en el extremo sur de Panamá durante décadas.

Hasta ahora hay cinco casos confirmados: tres terneros y una cabra en Texas, y un perro del vecino condado de Lea, Nuevo México. El perro, que el USDA (siglas en inglés del Departamento de Agricultura) reportó inicialmente como un caso de Texas, vive en Nuevo México y fue reclasificado como el primero en ese estado. Se está investigando el historial de viajes del animal.

Los dos primeros casos de gusano barrenador fueron descubiertos la semana pasada en terneros a sólo unos kilómetros de distancia, en el sur de Texas. El lunes se anunció un caso en un ternero en el condado de La Salle, al suroeste de San Antonio, y en una cabra en el condado de Gillespie, al oeste de Austin.

En cada caso, las autoridades han establecido una zona de cuarentena de 20 kilómetros (12 millas) para tratar de frenar el avance del parásito.

Además del ganado y otros animales de granja de sangre caliente, a los científicos les preocupa que el gusano barrenador pudiese devastar a los millones de venados de cola blanca silvestres en Texas.

Los científicos prevén que puedan surgir nuevos casos en los próximos días y semanas, pero eso no significa que el gusano barrenador se esté propagando rápidamente, apuntó Edward Burgess, un entomólogo de la Universidad de Florida que estudia a la mosca.

“Cuando se detecta el primer caso, todos se mantienen alerta y lo vigilan con mayor atención”, agregó Burgess. “Y cuando uno busca algo, es más probable que lo vea”.

El gusano barrenador recibe su nombre por el hábito de las larvas de excavar —o atornillarse— en una herida, según el USDA. La plaga se come la carne del animal, abriendo aún más las heridas e incrementando el riesgo de infecciones bacterianas mortales. Los animales pueden morir en pocas semanas si no se les trata. Hay una docena de medicamentos aprobados por el gobierno para tratar al ganado.

El departamento y la industria ganadera de Estados Unidos han estado apresurándose para prevenir un brote desde que la plaga fue detectada en México a finales de 2024. El USDA ha estado soltando moscas estériles en el sur de Texas desde febrero, y trabaja para aumentar la producción de moscas estériles en plantas fuera de Estados Unidos y para construir una fábrica de moscas de 750 millones de dólares en Texas.

Hasta ahora, la reaparición del gusano barrenador no ha afectado en gran medida los precios de la carne de res, que ya están cerca de niveles récord porque hay menos vacas en Estados Unidos. Aunque el parásito ataca al ganado vivo, no infesta la carne ni la fruta.

Canadá dejó de importar temporalmente ganado, caballos u otros animales de granja de Texas el viernes. Los parásitos prefieren zonas húmedas donde las temperaturas sean de al menos 25 grados Celsius (77 Fahrenheit), lo que los convierte más en un problema de verano más al norte.

Burgess dijo que la solución a largo plazo —criar moscas macho estériles— está a meses de distancia. Dado que las hembras silvestres sólo se aparean una vez, si ese encuentro es con un macho estéril, los brotes pueden detenerse con el tiempo a medida que las moscas se extinguen.

El objetivo es tener suficientes moscas estériles para evitar que las plagas regresen en 2027 después de que el invierno mate a la mayoría de ellas, indicó la secretaria de Agricultura del USDA, Brooke Rollins, en una conferencia de prensa en el Laboratorio de Investigación de Insectos del Ganado de Estados Unidos, en Kerrville, Texas.

Los científicos también están trabajando en formas de esterilizar sólo a las moscas macho para que el programa sea aún más eficaz.

Funcionarios de Texas alentaron a los ganaderos a vigilar de cerca sus rebaños y la fauna silvestre local. Ahora hay una línea telefónica directa sobre el gusano barrenador disponible las 24 horas, y un sitio web y un mapa para los casos reportados.

“Esta es un problema de salud altamente tratable si actúas de inmediato”, apuntó el gobernador republicano Greg Abbott.

Sin embargo, el comisionado de Agricultura de Texas, Sid Miller —quien perdió la reciente primaria republicana ante un candidato respaldado por Abbott—, dijo que la respuesta federal tardará demasiado y corre el riesgo de paralizar la industria ganadera.

En cambio, señala que un cebo envenenado podría eliminar el problema del gusano barrenador en unos meses, aunque el USDA y otros expertos dicen que el cebo no ha demostrado ser eficaz y podría envenenar a otras moscas, animales e incluso a seres humanos.

“¿Qué demonios es una buena mosca?”, preguntó Miller en una entrevista.