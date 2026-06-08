Brilla Olise con triplete en triunfo francés previo al Mundial

PARÍS.- Michael Olise completó su triplete con un brillante disparo con efecto y Francia venció 3-1 a Irlanda del Norte en su último amistoso de preparación para el Mundial el lunes.

También fue el último partido en suelo francés para el entrenador Didier Deschamps, quien deja el cargo tras el Mundial después de 14 años al mando de Les Bleus. Eligió a Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé en un ataque deslumbrante junto con Olise y Désiré Doué.

Olise marcó a quemarropa a los 43 minutos después de que el disparo de Dembélé fuera bloqueado, y luego consiguió su segundo de la noche a los 49, al rematar con potencia desde cerca del punto de penalti luego de que Irlanda del Norte no lograra despejar un centro desde la derecha.

Guardó lo mejor para el final: el veloz extremo se descolgó por la banda derecha y colocó un disparo imparable en ángulo superior izquierdo desde 20 metros a los 75.

Olise sumó 22 goles en todas las competiciones con el Bayern Múnich esta temporada y parece un titular seguro para la Francia bicampeona del mundo —subcampeona ante Argentina hace cuatro años— frente a Senegal el 16 de junio en Nueva Jersey.

Tras el segundo gol de Olise, la defensa de Francia se quedó dormida en la ciudad norteña de Lille y Patrick Kelly empujó a la red un centro a mitad del segundo tiempo para Irlanda del Norte.

Mbappé no logró aumentar sus 56 goles internacionales y se mantuvo a uno del máximo goleador histórico de Francia, Olivier Giroud.

Doblete de Gakpo

El segundo penalti del delantero del Liverpool Cody Gakpo le dio a Holanda una trabajada victoria 2-1 ante el Uzbekistán del entrenador Fabio Cannavaro en Nueva York.

El primero llegó a los 32 minutos, pero una deficiencia defensiva permitió que Uzbekistán empatara en el segundo minuto del tiempo añadido, gracias a una definición a corta distancia de Igor Sergeev. Cuando a Holanda le señalaron otro penalti, Gakpo convirtió su 21er gol internacional.

El Holanda del entrenador Ronald Koeman abre su campaña en el Mundial ante Japón el 14 de junio en Dallas.

Holanda perdió la final del Mundial de 2010 ante España, que más tarde el lunes disputó un amistoso contra Perú en México.