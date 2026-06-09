Invita Municipio al taller práctico ‘Manos a la Tierra’

Esta actividad tiene como objetivo brindar conocimientos básicos y herramientas prácticas para que las familias neolaredenses aprendan a cuidar mejor sus plantas. [Agencias]

Esta actividad tiene como objetivo brindar conocimientos básicos y herramientas prácticas para que las familias neolaredenses aprendan a cuidar mejor sus plantas. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Como parte de las acciones para promover una cultura ambiental responsable y fortalecer la participación ciudadana en el cuidado de los recursos naturales, el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo, a través de la Coordinación General de Gestión Ambiental, invita a la ciudadanía a participar en el taller práctico “Manos a la Tierra: Jardinería, Poda y Compostaje”, dirigido al público en general.

Esta actividad tiene como objetivo brindar conocimientos básicos y herramientas prácticas para que las familias neolaredenses aprendan a cuidar mejor sus plantas, aprovechen los residuos orgánicos mediante técnicas de compostaje y contribuyan a la construcción de una ciudad más verde y sostenible desde sus hogares.

Durante el taller, los asistentes podrán aprender técnicas básicas de poda, consejos para elaborar composta en casa y cuidados generales para mantener plantas saludables, mediante actividades dinámicas y prácticas impartidas por personal especializado.

La presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, ha impulsado diversas estrategias enfocadas en la protección del medio ambiente y la educación ambiental, convencida de que la participación ciudadana es fundamental para construir una ciudad más limpia, sustentable y comprometida con las futuras generaciones.

Las personas interesadas pueden registrarse previamente a través del siguiente enlace:

Registro: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScezmXCfBda0B-7RCHo3YbL9PuDiUlX-wdN8q6bu1rnieYIrw/viewform

La participación es completamente gratuita y está abierta a personas de todas las edades interesadas en adquirir conocimientos que les permitan contribuir al cuidado del entorno.

Con este tipo de iniciativas, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible y la educación ambiental, impulsando acciones que fortalezcan la conciencia ecológica y fomenten la participación de la ciudadanía en la construcción de un Nuevo Laredo más verde, limpio y sustentable para todos.