Fortalece IMPACTA acciones en favor de la salud mental

Las acciones de difusión y concientización han generado resultados positivos, reflejados en un incremento significativo en la atención a hombres adultos. [Agencias]

Las acciones de difusión y concientización han generado resultados positivos, reflejados en un incremento significativo en la atención a hombres adultos. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Con el objetivo de promover el bienestar emocional de la población, el Instituto Municipal para la Prevención de Adicciones, Conductas y Tendencias Antisociales (IMPACTA) continúa fortaleciendo sus programas de atención psicológica gratuita, con especial énfasis durante junio, mes dedicado a la concientización sobre la salud mental masculina.

El director general de IMPACTA, Hugo Magaña, informó que actualmente se desarrolla una campaña digital enfocada en sensibilizar a los hombres sobre la importancia de cuidar su salud emocional y buscar apoyo profesional cuando sea necesario.

“Todavía existen muchos tabúes relacionados con la salud mental de los hombres. Ideas como que no deben mostrar emociones o que siempre tienen que ser fuertes pueden convertirse en barreras para pedir ayuda. Por eso estamos impulsando esta campaña para acercarlos a los servicios que ofrecemos”, señaló.

Magaña destacó que las acciones de difusión y concientización han generado resultados positivos, reflejados en un incremento significativo en la atención a hombres adultos.

“Cuando llegamos al instituto, aproximadamente el 80% de los pacientes eran mujeres y el 20% hombres, principalmente adolescentes. Actualmente la atención se distribuye en un 60% de mujeres y un 40% de hombres, muchos de ellos en edad adulta, lo que demuestra que cada vez más personas están rompiendo esos estigmas y buscando apoyo profesional”, explicó.

El titular de IMPACTA indicó que quienes solicitan ayuda reciben acompañamiento psicológico mediante terapias programadas de manera periódica, con atención totalmente gratuita para la comunidad neolaredense.

Además, el instituto continúa llevando servicios directamente a planteles educativos a través del programa “IMPACTA en tu Escuela”, mediante el cual psicólogos acuden semanalmente a instituciones como lo han hecho en el COBAT 18, COBAT 23 y CONALEP para brindar atención a estudiantes que requieren apoyo emocional.

“Por instrucciones de nuestra presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal, buscamos acercar los servicios a donde más se necesitan. Queremos que ningún joven o ciudadano deje de recibir atención por cuestiones de distancia o falta de acceso”, destacó.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo reafirma su compromiso de impulsar programas que promuevan la salud mental, la prevención y el bienestar integral de la población, acercando servicios profesionales y gratuitos a quienes más lo necesitan.