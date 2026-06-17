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Avanza Gaviotas de Nuevo Laredo en el Mundial Mujeres Libres 2026

Representarán a Tamaulipas en la fase regional

El Mundial Mujeres Libres 2026 tiene como propósito promover la igualdad de género a través del deporte y generar espacios de participación que fortalezcan el desarrollo integral de las mujeres. [Agencias]
Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- El talento deportivo femenil de Nuevo Laredo volvió a destacar a nivel estatal luego de que el equipo Las Gaviotas, quienes participaron en representación de INMUJER NLD se coronara campeón del Mundial Mujeres Libres 2026, torneo celebrado en Ciudad Victoria y organizado como parte de una iniciativa nacional impulsada por la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México, en coordinación con el Instituto de las Mujeres en Tamaulipas y el Instituto del Deporte de Tamaulipas.

Durante dos días de intensa competencia, ocho equipos provenientes de municipios como Ciudad Victoria, Ciudad Madero, Altamira, Ocampo y Nuevo Laredo participaron en este encuentro que busca fomentar la igualdad de oportunidades y fortalecer la participación de las mujeres en el deporte.

Gracias a su destacada actuación, Las Gaviotas de Nuevo Laredo se proclamaron campeonas estatales y obtuvieron el pase para representar a Tamaulipas en la fase regional del certamen.

La presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, felicitó a las integrantes del equipo por este importante logro, reconociendo el esfuerzo, disciplina y compromiso que demostraron durante la competencia.

En un encuentro con las jugadoras expresó su respaldo de cara a la siguiente etapa del torneo, reiterando el compromiso del Gobierno Municipal de impulsar el desarrollo deportivo y brindar apoyo al talento local que representa con orgullo a Nuevo Laredo.

El Mundial Mujeres Libres 2026 tiene como propósito promover la igualdad de género a través del deporte y generar espacios de participación que fortalezcan el desarrollo integral de las mujeres.

Con este campeonato, Nuevo Laredo reafirma su liderazgo en el ámbito deportivo estatal y continúa consolidándose como una ciudad que impulsa el talento femenil y fomenta la participación de las mujeres en todas las disciplinas deportivas.

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