Ordenan a acosador mantenerse lejos de Sabrina Carpenter

Sabrina Carpenter en la 68ª edición de los Premios Grammy en Los Ángeles el 1 de febrero de 2026. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP, archivo)

Sabrina Carpenter en la 68ª edición de los Premios Grammy en Los Ángeles el 1 de febrero de 2026. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP, archivo)

LOS ANGELES.- Un hombre que intentó entrar en la casa de la estrella del pop Sabrina Carpenter más de una decena de veces recibió la orden de un juez de mantenerse alejado de ella durante cinco años el miércoles.

William Applegate, de 31 años, manifestó en una audiencia que él y Carpenter formaban parte de un programa militar clasificado que les exigía “estar juntos lo antes posible” porque es esencial para la “seguridad nacional y global”.

En un incidente el mes pasado, Applegate golpeó a un guardia de seguridad y fue arrestado después de llegar a la puerta principal de la casa de Carpenter en Los Ángeles, según ella indicó en una petición. Llegó allí a través de una propiedad vecina. Regresó en los días siguientes, y el juez emitió una orden de restricción temporal el 29 de mayo.

Applegate admitió todas sus apariciones, al afirmar que Carpenter quería que él estuviera allí. Sin embargo, expresó que estaría “más que dispuesto” a mantenerse alejado de ella si ella se lo decía personalmente. Sostuvo que la policía y los representantes de ella estaban trabajando en su contra.

Sin abogado, transmitió el mensaje de manera coherente, vestido con traje y sentado en la mesa de la defensa con una computadora portátil.

Carpenter estaba lista para testificar de forma remota, pero no fue llamada a hacerlo.

Su abogada, Blair Berk, le dijo al juez que “ella teme por su propia seguridad personal y por la seguridad de los miembros de su familia”. Berk interrogó a Applegate únicamente para verificar que las publicaciones en redes sociales sobre Carpenter eran suyas.

Applegate señaló en su escrito en oposición a la orden de restricción que estuvo en la presentación de Carpenter en el festival Coachella en abril y que ella lo había mirado mientras cantaba en un intento de comunicarse con él.

En su petición, Carpenter lo calificó como “un completo desconocido” a quien nunca ha conocido ni con quien se ha comunicado, y con quien nunca quiere hacerlo.

El juez David L. Wasserman tomó en serio las afirmaciones de Applegate durante su interrogatorio y dijo que apreciaba el decoro de todos en la sala.