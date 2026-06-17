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Recibe la UAT final estatal del concurso de rondas infantiles y salto de cuerda 2026

La ceremonia fue presidida por el gobernador Américo Villarreal, y la presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, María de Villarreal

El Gimnasio Multidisciplinario de la UAT recibió a las delegaciones finalistas provenientes de los municipios de Altamira, Díaz Ordaz, Jaumave, Matamoros, Reynosa, Victoria y Xicoténcatl. [Agencias]
Agencias

Ciudad Victoria, Tam.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) fue sede de la Final Estatal del Concurso de Rondas Infantiles y Salto de Cuerda 2026 “La tradición nos une”, evento organizado por el Sistema DIF Tamaulipas que reunió a niñas, niños y familias de diferentes regiones de la entidad para celebrar y preservar los juegos tradicionales mexicanos.

La ceremonia fue presidida por el gobernador del estado, Américo Villarreal Anaya, y la presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, María de Villarreal, quienes compartieron este encuentro junto al rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, y la presidenta de Familia UAT, Isolda Rendón de Anaya, participando conjuntamente en la entrega de reconocimientos y premios a las y los ganadores de las distintas categorías del certamen.

En el evento también estuvieron presentes autoridades educativas, legislativas y municipales, así como representantes del DIF y de distintas instituciones públicas.

El Gimnasio Multidisciplinario de la UAT recibió a las delegaciones finalistas provenientes de los municipios de Altamira, Díaz Ordaz, Jaumave, Matamoros, Reynosa, Victoria y Xicoténcatl, cuyos representantes demostraron su entusiasmo, disciplina y talento en una jornada dedicada a fortalecer la convivencia, la actividad física y el sentido de identidad entre las nuevas generaciones.

El certamen contempló las categorías de Rondas Infantiles, Salto de Cuerda Individual, Salto de Cuerda en Pareja y Salto de Cuerda en Conjunto, destacando la coordinación, destreza y el trabajo en equipo de las y los participantes.

Este encuentro tuvo como objetivo principal rescatar y preservar los juegos tradicionales, fomentar la actividad física y fortalecer la convivencia familiar en Tamaulipas. Para ello, el certamen se desarrolló mediante etapas municipales y regionales, culminando con la gran final estatal celebrada en las instalaciones universitarias de Ciudad Victoria.

Con este tipo de actividades, la UAT consolida su papel como una institución cercana a la sociedad tamaulipeca, sumando esfuerzos con el Gobierno del Estado y el Sistema DIF Tamaulipas para impulsar acciones que favorezcan la formación integral de la niñez, fortalezcan la convivencia entre las familias y mantengan vivas las expresiones culturales que forman parte de la identidad de Tamaulipas.

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