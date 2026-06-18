Lleva Barra de Abogados convivencia familiar a la colonia Los Garza

Nuevo Laredo, Tamaulipas. — Ahora le tocó a la colonia Los Garza, ubicada en el poniente de la ciudad, recibir las actividades comunitarias que realiza la Barra de Abogados de Nuevo Laredo, presidida por el Lic. Jorge Luis Miranda Niño.

Gracias a la invitación de la señora Ana Gabriela Cuevas, se llevó a cabo una concurrida lotería familiar, donde participaron mujeres, hombres, niñas y niños, quienes disfrutaron de una tarde de convivencia, alegría y sana diversión.

Durante el evento se entregaron despensas y premios especiales a las familias asistentes, como parte del compromiso de la Barra de Abogados de seguir acercando apoyos y actividades recreativas a diferentes colonias de Nuevo Laredo.

El Lic. Jorge Luis Miranda Niño estuvo acompañado por su equipo de trabajo y por el Lic. Gustavo Quintana, quienes convivieron con los vecinos y reafirmaron su compromiso de continuar impulsando acciones en beneficio de la comunidad.

Además, con la esencia mundialista rumbo al Mundial 2026, también se regalaron balones a los niños, fomentando el deporte, la convivencia y la ilusión entre las nuevas generaciones.

La Barra de Abogados informó que continuará llevando más actividades a distintos sectores de la ciudad, y adelantó que este viernes estarán presentes en el sector del Kilómetro 18, donde seguirán fortaleciendo el contacto directo con las familias neolaredenses.