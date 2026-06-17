Se mantiene NLD por encima del promedio nacional en cobertura de agua potable

En Nuevo Laredo 98 por ciento de la población cuenta con acceso al servicio

Comapa de Nuevo Laredo continúa trabajando todos los días para mejorar el servicio, atender reportes ciudadanos y realizar acciones que permitan brindar una atención más eficiente a los usuarios. [Agencias]

Comapa de Nuevo Laredo continúa trabajando todos los días para mejorar el servicio, atender reportes ciudadanos y realizar acciones que permitan brindar una atención más eficiente a los usuarios. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Aunque en muchas ciudades del país las familias reciben agua solamente algunos días de la semana o durante ciertas horas del día, en Nuevo Laredo más del 98 por ciento de la población cuenta con acceso al servicio de agua potable, una cifra que se mantiene por encima del promedio nacional.

Este indicador coloca a Comapa de Nuevo Laredo entre las que registran mejores niveles de cobertura en la región fronteriza y refleja el trabajo permanente que se realiza para llevar agua a los hogares neolaredenses.

Para muchas personas, abrir la llave y contar con agua diariamente puede parecer algo normal; sin embargo, en distintas regiones de México existen comunidades donde el servicio se distribuye por tandeos, se suspende durante varias horas o depende del almacenamiento en tinacos y cisternas para cubrir las necesidades básicas de las familias.

En Nuevo Laredo, la gran mayoría de los hogares tiene acceso a la red de agua potable, resultado de años de trabajo para ampliar la cobertura, dar mantenimiento a las tuberías, reparar fugas y mantener en operación los equipos que permiten distribuir el agua en toda la ciudad.

Comapa de Nuevo Laredo continúa trabajando todos los días para mejorar el servicio, atender reportes ciudadanos y realizar acciones que permitan brindar una atención más eficiente a los usuarios.

Si bien siempre existen áreas de oportunidad y situaciones que requieren atención, también es importante reconocer los avances que han permitido que Nuevo Laredo se mantenga por encima de los promedios nacionales en cobertura de agua potable, garantizando que miles de familias cuenten con este servicio esencial para su vida diaria.