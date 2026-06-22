Fortalece Hecho en Nuevo Laredo a emprendedores

Nuevo Laredo, Tam.- Como parte de las acciones para fortalecer el ecosistema emprendedor y brindar mayores herramientas para el crecimiento de los negocios locales, el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo, que encabeza la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal, realizó el Curso de Determinación de Precios y Rentabilidad a través del programa Hecho en Nuevo Laredo, en coordinación con la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) Nuevo Laredo.

La capacitación reunió a 40 emprendedores de distintos giros comerciales, quienes adquirieron conocimientos especializados para optimizar sus costos de operación, establecer estrategias de precios más competitivas y mejorar la rentabilidad de sus negocios, contribuyendo así a fortalecer la economía local.

El curso fue impartido por el MBA Gabriel San Martín Velarde, especialista en desarrollo empresarial, quien compartió herramientas prácticas y metodologías enfocadas en la correcta toma de decisiones financieras, uno de los principales retos que enfrentan las pequeñas y medianas empresas durante su crecimiento.

Estas acciones forman parte de la visión de trabajo de la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal, orientada a impulsar el emprendimiento, generar oportunidades de desarrollo económico y brindar acompañamiento a quienes deciden invertir y hacer crecer sus proyectos en Nuevo Laredo.

A través de la Dirección de Comercio, Empleo y PYMES, el Gobierno Municipal mantiene una estrategia permanente de capacitación y profesionalización para fortalecer las capacidades de los emprendedores, fomentar la competitividad y consolidar negocios más sólidos y sostenibles.

Con el programa Hecho en Nuevo Laredo, la administración municipal continúa creando espacios de formación, vinculación y crecimiento para las y los emprendedores, reafirmando su compromiso con el desarrollo económico de la ciudad y la generación de mayores oportunidades para las familias neolaredenses.