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Invita DIF Nuevo Laredo a adquirir jersey conmemorativo de la ciudad

Como parte de los festejos por el 178 Aniversario de Nuevo Laredo

Los recursos recaudados serán destinados al fortalecimiento de las acciones asistenciales que el Sistema DIF realiza en beneficio de las familias neolaredenses. [Agencias]
Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- Como parte de los festejos por el 178 Aniversario de Nuevo Laredo, el Sistema DIF Nuevo Laredo puso a la venta un Jersey Conmemorativo edición especial, cuya recaudación será destinada al fortalecimiento de los programas y campañas que benefician a las familias en situación de vulnerabilidad.

Siguiendo la visión humanista de la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal de construir una ciudad más solidaria e incluyente, esta iniciativa permitirá fortalecer los programas y campañas que brindan apoyo a quienes más lo necesitan.

La ciudadanía puede adquirir el Jersey Conmemorativo por un donativo de 1,100 pesos y la gorra conmemorativa por 600 pesos en las instalaciones del Sistema DIF Nuevo Laredo, ubicadas en Héroe de Nacataz No. 2244, hoy y mañana en un horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde. Además, el 23 de junio estará disponible un punto de venta a partir de las 5:00 de la tarde en la entrada del Parque La Junta.

Los recursos recaudados serán destinados al fortalecimiento de las acciones asistenciales que el Sistema DIF realiza en beneficio de las familias neolaredenses.

El juego conmemorativo de Tecos se llevará a cabo este 23 de junio a las 20:00 horas en el Parque La Junta, como parte de las celebraciones por el 178 Aniversario de Nuevo Laredo. El evento incluirá verbena popular y un espectáculo de pirotecnia para el disfrute de las familias asistentes.

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