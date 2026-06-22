Exhibe Archivo Histórico documento de 1883 que revela cómo era la vida en NLD en el siglo XIX

La muestra busca acercar a la ciudadanía a una de las etapas más importantes de la historia local

La exposición forma parte de las acciones permanentes del Archivo Histórico para preservar y difundir la memoria documental de Nuevo Laredo. [Agencias]

La exposición forma parte de las acciones permanentes del Archivo Histórico para preservar y difundir la memoria documental de Nuevo Laredo. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- En el marco de las celebraciones por el aniversario de Nuevo Laredo, el Archivo Histórico Municipal presentó una exposición especial en la que se exhibe el Bando de Policía y Buen Gobierno de 1883, un documento de gran valor histórico que permite conocer las normas, costumbres y forma de vida de la ciudad durante el siglo XIX.

La muestra busca acercar a la ciudadanía a una de las etapas más importantes de la historia local a través de un documento que regulaba la vida pública y establecía las disposiciones que debían cumplir los habitantes de la época.

Carlos Zúñiga, director del Archivo Histórico Municipal, destacó que este tipo de documentos representan una valiosa fuente para comprender el desarrollo de la ciudad.

“Este documento es importante porque nos da una idea, un retrato de cómo era Nuevo Laredo en esa época. Consideramos fundamental difundirlo para que la comunidad pueda acercarse al Nuevo Laredo de 1883 a través de este testimonio histórico”, explicó.

Entre los aspectos más llamativos del bando destacan algunas disposiciones que hoy podrían parecer curiosas, como la obligación de barrer el frente de las viviendas los jueves y domingos antes de las ocho de la mañana, así como sanciones para quienes incumplieran esta norma.

Además, el documento establecía medidas relacionadas con la conducta de los menores de edad, indicando que los niños menores de 16 años que fueran encontrados jugando en la vía pública podían ser llevados ante la autoridad municipal para ser entregados a sus padres.

“Este tipo de disposiciones nos permiten conocer las costumbres, preocupaciones y formas de organización social que existían en la ciudad hace más de un siglo”, señaló Zúñiga.

La exposición forma parte de las acciones permanentes del Archivo Histórico para preservar y difundir la memoria documental de Nuevo Laredo, poniendo al alcance de la población materiales que permiten comprender la evolución de la ciudad a través del tiempo.

El director del Archivo Histórico recordó que el recinto se encuentra ubicado en la antigua estación del ferrocarril, frente a la Plaza Primero de Mayo, donde resguarda documentos, fotografías y diversos materiales que forman parte del patrimonio histórico de Nuevo Laredo.

Además, destacó que la historia de la ciudad también ha sido construida por generaciones de personas provenientes de distintas regiones del país que encontraron en esta frontera una oportunidad de desarrollo.

“Nuevo Laredo es una ciudad que atrae personas de diferentes partes del país y lo interesante es que quienes llegan terminan integrándose a la dinámica de la ciudad y aportando a su crecimiento y desarrollo”, comentó.

El Archivo Histórico Municipal permanece abierto al público de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 3:30 de la tarde y los sábados de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, brindando a estudiantes, investigadores y ciudadanía en general la oportunidad de conocer más sobre la historia de Nuevo Laredo a través de su valioso acervo documental.