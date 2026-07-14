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Fortalece COMAPA la cultura del agua

Con más de 120 pláticas en escuelas

En lo que va de este 2026, personal del Departamento de Cultura del Agua ha realizado 121 pláticas y visitado 57 escuelas, acercando este mensaje a miles de estudiantes y trabajadores. [Agencias]
Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- Fomentar el cuidado del agua desde la infancia es una de las acciones más importantes para construir una comunidad más consciente y responsable; por ello, la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) de Nuevo Laredo, a través del Departamento de Cultura del Agua, continúa llevando pláticas educativas a escuelas, empresas y diversos sectores de la ciudad.

Durante estas actividades, las y los participantes conocen de una manera dinámica e interactiva todo el recorrido que realiza el agua antes de llegar a sus hogares: desde su extracción del Río Bravo, el proceso de potabilización, hasta su distribución a miles de familias de Nuevo Laredo.

Además de comprender cómo funciona el proceso, niñas, niños, jóvenes y docentes aprenden la importancia de cuidar este recurso mediante acciones sencillas que pueden aplicar diariamente en sus hogares y escuelas, convirtiéndose en promotores del uso responsable del agua entre sus familias y su comunidad.

Aunque el programa está dirigido principalmente a estudiantes de nivel primaria, las pláticas también se imparten en secundarias, preparatorias, universidades, maquiladoras, empresas, comercios y cualquier institución interesada en conocer más sobre el agua y fortalecer la cultura de su cuidado.

En lo que va de este 2026, personal del Departamento de Cultura del Agua ha realizado 121 pláticas y visitado 57 escuelas, acercando este mensaje a miles de estudiantes y trabajadores.

Comapa invita a todas las instituciones educativas, empresas, comercios y organizaciones que deseen recibir estas pláticas de manera gratuita enviando un mensaje a las redes sociales oficiales de Comapa Nuevo Laredo o comunicándose al teléfono 867 453 7830.

Porque cuidar el agua es una responsabilidad de todos, la educación y la participación ciudadana son fundamentales para garantizar este recurso para las presentes y futuras generaciones.

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