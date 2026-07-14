Fortalece COMAPA la cultura del agua

En lo que va de este 2026, personal del Departamento de Cultura del Agua ha realizado 121 pláticas y visitado 57 escuelas, acercando este mensaje a miles de estudiantes y trabajadores. [Agencias]

En lo que va de este 2026, personal del Departamento de Cultura del Agua ha realizado 121 pláticas y visitado 57 escuelas, acercando este mensaje a miles de estudiantes y trabajadores. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Fomentar el cuidado del agua desde la infancia es una de las acciones más importantes para construir una comunidad más consciente y responsable; por ello, la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) de Nuevo Laredo, a través del Departamento de Cultura del Agua, continúa llevando pláticas educativas a escuelas, empresas y diversos sectores de la ciudad.

Durante estas actividades, las y los participantes conocen de una manera dinámica e interactiva todo el recorrido que realiza el agua antes de llegar a sus hogares: desde su extracción del Río Bravo, el proceso de potabilización, hasta su distribución a miles de familias de Nuevo Laredo.

Además de comprender cómo funciona el proceso, niñas, niños, jóvenes y docentes aprenden la importancia de cuidar este recurso mediante acciones sencillas que pueden aplicar diariamente en sus hogares y escuelas, convirtiéndose en promotores del uso responsable del agua entre sus familias y su comunidad.

Aunque el programa está dirigido principalmente a estudiantes de nivel primaria, las pláticas también se imparten en secundarias, preparatorias, universidades, maquiladoras, empresas, comercios y cualquier institución interesada en conocer más sobre el agua y fortalecer la cultura de su cuidado.

En lo que va de este 2026, personal del Departamento de Cultura del Agua ha realizado 121 pláticas y visitado 57 escuelas, acercando este mensaje a miles de estudiantes y trabajadores.

Comapa invita a todas las instituciones educativas, empresas, comercios y organizaciones que deseen recibir estas pláticas de manera gratuita enviando un mensaje a las redes sociales oficiales de Comapa Nuevo Laredo o comunicándose al teléfono 867 453 7830.

Porque cuidar el agua es una responsabilidad de todos, la educación y la participación ciudadana son fundamentales para garantizar este recurso para las presentes y futuras generaciones.