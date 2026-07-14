Promueve INMUJER el amor propio y el bienestar emocional de las mujeres

Durante la sesión, las participantes reflexionaron sobre los mandatos sociales y los patrones de género que, en muchas ocasiones, las llevan a priorizar las necesidades de otras personas por encima de las propias. [Agencias]

Durante la sesión, las participantes reflexionaron sobre los mandatos sociales y los patrones de género que, en muchas ocasiones, las llevan a priorizar las necesidades de otras personas por encima de las propias. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- El Instituto Municipal de la Mujer de Nuevo Laredo, en coordinación con la Escuela de Regularización Pasos Firmes, dirigida por la Maestra Soledad Medina, integrante del Subcomité de Igualdad de Género del COPLADEM, llevó a cabo la plática “Amor propio: cuidar a la que me cuida”, con el propósito de fortalecer el bienestar emocional y promover el autocuidado como una herramienta para el desarrollo integral de las mujeres.

La actividad se realizó en las instalaciones de la Escuela de Regularización Pasos Firmes, donde 23 mujeres participaron en un espacio de reflexión y aprendizaje guiado por la Lic. Linda González, Coordinadora de Proyectos Especiales de INMUJER.

Un espacio para fortalecer el amor propio

Durante la sesión, las participantes reflexionaron sobre los mandatos sociales y los patrones de género que, en muchas ocasiones, las llevan a priorizar las necesidades de otras personas por encima de las propias, postergando sus proyectos personales, metas y bienestar.

A través de un diálogo participativo, se invitó a las asistentes a reconocer la importancia de conectar consigo mismas, fortalecer su autoestima y comprender que el autocuidado es un derecho fundamental, indispensable para construir una vida más plena y libre de las cargas que limitan su crecimiento personal.

Promoviendo el bienestar de las mujeres

De igual forma, se destacó que el amor propio no solo favorece el desarrollo individual, sino que también fortalece la toma de decisiones, las relaciones interpersonales y la construcción de entornos más saludables y libres de violencia.

Con este tipo de actividades, el INMUJER Nuevo Laredo reafirma su compromiso de generar espacios de orientación y reflexión que impulsen el empoderamiento de las mujeres, promoviendo su bienestar emocional, la igualdad de oportunidades y el ejercicio pleno de sus derechos.