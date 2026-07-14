Acerca Miranda Niño servicios gratuitos a familias de Villas de San Miguel

Nuevo Laredo, Tam.– Como parte de su compromiso de mantenerse cercano a la ciudadanía, el Lic. Jorge Miranda Niño, presidente de la Asociación Barra de Abogados de Nuevo Laredo, encabezó una nueva brigada médico-asistencial en la colonia Villas de San Miguel, donde cientos de familias aprovecharon los servicios gratuitos ofrecidos durante la jornada.

La brigada fue realizada por invitación de la Asociación de Comerciantes Unidos por Nuevo Laredo, quienes reunieron a decenas de comerciantes y visitantes de la tradicional pulga de la colonia, uno de los puntos comerciales más concurridos del poniente de la ciudad.

Durante la actividad se brindaron consultas médicas, asesoría jurídica gratuita y cortes de cabello, siendo este último uno de los servicios con mayor demanda entre niñas, niños, jóvenes y adultos que acudieron desde temprana hora para recibir atención.

El Lic. Jorge Miranda Niño estuvo acompañado por el Lic. Gustavo Quintana, con quien recorrió la brigada, saludó a comerciantes y vecinos, además de escuchar de manera directa las necesidades de quienes diariamente acuden a este importante espacio comercial.

Al finalizar la jornada, ambos coincidieron en que el éxito de la brigada los motiva a regresar próximamente con una segunda edición, con el objetivo de ampliar los servicios y beneficiar a un mayor número de familias del sector.

Los asistentes agradecieron el respaldo brindado por la Asociación Barra de Abogados de Nuevo Laredo y reconocieron la importancia de llevar este tipo de acciones a las colonias del poniente, donde muchas personas aprovechan estos servicios gratuitos para atender necesidades de salud, asesoría legal y cuidado personal.

Con estas actividades, Jorge Miranda Niño reafirma su compromiso de continuar recorriendo las colonias de Nuevo Laredo, promoviendo acciones de beneficio social y fortaleciendo el contacto directo con la ciudadanía.