Transforman más de 200 alumnas su futuro

Durante la clausura del ciclo 2025-2026, las graduadas recibieron su constancia de conclusión de cursos y participaron en una exposición temática inspirada en distintas regiones del mundo. [Agencias]

Durante la clausura del ciclo 2025-2026, las graduadas recibieron su constancia de conclusión de cursos y participaron en una exposición temática inspirada en distintas regiones del mundo. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Más de 200 alumnas concluyeron con éxito su formación en los talleres de los Centros para el Desarrollo Integral de la Familia (CEDIF), donde durante un año adquirieron conocimientos y habilidades que les permitirán generar nuevas oportunidades de ingreso, fortalecer la economía de sus hogares y mejorar su calidad de vida.

Durante la clausura del ciclo 2025-2026, las graduadas recibieron su constancia de conclusión de cursos y participaron en una exposición temática inspirada en distintas regiones del mundo, como África, Asia, América Latina y Europa, donde exhibieron los trabajos realizados en disciplinas como cocina y repostería, belleza, corte y confección, manualidades, globoflexia, danza, zumba y taekwondo.

Estos talleres forman parte de la estrategia impulsada por la doctora María de Villarreal, presidenta del Patronato del Sistema DIF Tamaulipas, para promover el desarrollo personal y la autonomía económica de las familias. En Nuevo Laredo, el programa se fortalece gracias al trabajo conjunto del Sistema DIF, presidido por Claudette Canturosas Villarreal, y el Gobierno Municipal que encabeza la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal.

Actualmente, el Sistema DIF Nuevo Laredo opera cuatro CEDIF en las colonias San Rafael, Buenos Aires, Voluntad y Trabajo II y Palmares. Bajo la coordinación de Mariela Ortiz Tobías, estos centros ofrecen 20 talleres orientados al aprendizaje, el emprendimiento y el bienestar.

Durante el evento, la presidenta del Sistema DIF Nuevo Laredo reconoció el esfuerzo de las graduadas.

“Hoy celebramos mucho más que la conclusión de un curso; celebramos el esfuerzo, la constancia y el deseo de salir adelante de cada una de ustedes. Cada habilidad que adquirieron representa una nueva oportunidad para crecer y construir un mejor futuro para ustedes y sus familias. En el Sistema DIF seguiremos impulsando programas que transforman vidas a través del aprendizaje y el desarrollo de capacidades”, expresó Claudette Canturosas Villarreal.

En representación de las alumnas, Eva Ibarra Macías, del taller de Cocina y Repostería del CEDIF II, agradeció la oportunidad de aprender y destacó que esta experiencia le permitió adquirir nuevos conocimientos, fortalecer su confianza y crear valiosas amistades.

También, se entregó un reconocimiento a la maestra Laura Salazar Rodríguez por sus 26 años de trayectoria impartiendo el taller de Belleza y formando a generaciones de alumnas.

La ceremonia concluyó con presentaciones de danza, zumba y taekwondo, además de un recorrido por la exposición de trabajos elaborados durante el ciclo escolar.

Con estas acciones, el Sistema DIF Nuevo Laredo reafirma su compromiso de seguir impulsando espacios de capacitación que favorezcan el desarrollo integral, el emprendimiento y el bienestar de las familias.