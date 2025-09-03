Ford Fusion derriba arbotante tras accidente en avenida Tecnológico

El conductor de 29 años perdió el control e impactó contra infraestructura municipal, causando daños materiales sin dejar personas lesionadas en el percance

El peritaje elaborado por los agentes establece que la causa del accidente fue la falta de precaución y conducción negligente por parte del responsable. [Carlos Figueroa/Líder Web]

El peritaje elaborado por los agentes establece que la causa del accidente fue la falta de precaución y conducción negligente por parte del responsable. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un accidente vial registrado en la avenida Tecnológico, a la altura de la empresa Transportes Enlace, dejó como saldo cuantiosos daños materiales y afectaciones a infraestructura municipal.

De acuerdo con el reporte de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal, el percance fue protagonizado por un vehículo Ford Fusion modelo 2011, conducido por Josué, de 29 años.

El automóvil circulaba de sur a norte por la avenida Tecnológico cuando, al llegar frente a la citada empresa, el conductor perdió el control, se cargó hacia su derecha e impactó de frente contra un arbotante de luz, propiedad del Municipio.

Al ser entrevistado por los oficiales, el automovilista manifestó: “Venía por la Tecnológico y le pegué al poste”.

El peritaje elaborado por los agentes establece que la causa del accidente fue la falta de precaución y conducción negligente por parte del responsable, lo que derivó en daños al vehículo y a la infraestructura pública.

Aunque no se reportaron personas lesionadas, el choque generó la necesidad de reparar el arbotante, lo que representa un gasto adicional para la administración municipal.

Las autoridades viales reiteraron el llamado a manejar con responsabilidad, evitar distracciones y respetar los límites de velocidad, a fin de prevenir siniestros que puedan poner en riesgo vidas y ocasionar daños a bienes públicos o privados.