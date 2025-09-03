Escala precio del chile poblano, en el mes de mayor apogeo de los chiles en nogada

Este mes de septiembre los chiles en nogada cobran mayor demanda, y con ello se encarece el chile poblano. [Iván Zertuche/Líder Web]

Este mes de septiembre los chiles en nogada cobran mayor demanda, y con ello se encarece el chile poblano. [Iván Zertuche/Líder Web]

Nuevo Laredo, Tam.– En el ‘martes de mercado’, el chile poblano subió de precio de 50 a 53 pesos el kilogramo, en el mes de mayor apogeo que tienen los chiles en nogada, un platillo clásico de temporada.

Por otra parte, el chile serrano ligó su tercera semana continua en 60 pesos el kilo, un precio elevado si se considera que hace un mes valía 28 pesos.

Continuando con los chiles, el jalapeño repitió su costo de 22 pesos el kilo.

El limón tuvo un nuevo descenso en su valor, al pasar de 45 a 42 pesos el kilo, cuando hace dos semanas estaba en 50 pesos.

El tomate repitió nuevamente en 10 pesos el kilo, por segunda semana consecutiva.

La papa morena también repitió en 14 pesos por kilo, mientras que la papa blanca bajó de 54 a 52 pesos por kilo.

Otros costos, fueron: la cebolla, que baja su precio de 25 a 24 pesos el kilo; mientras que el aguacate descendió de 70 a 68 pesos el kilo.

La papaya mantiene esta semana el precio de 47 pesos el kilo, mientras que la piña sube de 32 a 35 pesos el kilo, siendo su segundo aumento en sólo dos semanas

Finalmente la tapa de huevo de 30 piezas no baja en su precio, oscilando entre 89 y 103 pesos, según la marca de preferencia.