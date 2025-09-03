Chocan dos vehículos en César López de Lara y Perú

El accidente en la colonia Juárez dejó únicamente daños materiales, luego de que una conductora admitiera haber cruzado con luz roja

Elementos de Tránsito tomaron conocimiento del hecho y realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un aparatoso accidente vial se registró en la intersección de la avenida César López de Lara y la calle Perú, en la colonia Juárez, donde dos vehículos colisionaron tras no respetarse la luz del semáforo.

En el percance participaron una camioneta Mazda Tribute modelo 2009, conducida por Azeneth, de 23 años, y un automóvil Nissan March modelo 2020, manejado por Osvaldo, de 32 años.

De acuerdo con el informe de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal, la Mazda se desplazaba de sur a norte sobre la avenida César López de Lara y al llegar al cruce con Perú fue impactada en su costado derecho por el Nissan March, que circulaba de oriente a poniente.

Tras el accidente, la conductora de la Mazda declaró a las autoridades: “Yo manejaba de sur a norte y al llegar al semáforo crucé el rojo y me impacté con otro vehículo”.

Por su parte, el conductor del March aseguró: “Yo venía por la Perú, estaba en verde y la otra camioneta se pasó el rojo”.

Elementos de Tránsito tomaron conocimiento del hecho y realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, solo daños materiales de consideración en ambas unidades.

Las autoridades exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones y respetar los señalamientos viales para evitar este tipo de accidentes.