Resulta joven gravemente herido tras chocar automóvil contra poste metálico

El conductor de 22 años permanece en estado crítico con fracturas y probable traumatismo craneoencefálico, tras impactar su vehículo en la colonia Reservas Territoriales

NUEVO LAREDO, TAM.- Un joven de 22 años, identificado como Yahir, se encuentra en estado crítico luego de sufrir un aparatoso accidente vial la tarde de este martes en calles de la colonia Reservas Territoriales. El lesionado fue trasladado de urgencia al Hospital General IMSS-Bienestar, donde permanece internado en estado crítico.

De acuerdo con los primeros reportes, Yahir conducía un Buick Regal modelo 2002 a exceso de velocidad sobre el bulevar Carlos Canseco, en dirección de sur a norte. Al llegar al cruce con la calle Prometeo perdió el control del vehículo y se impactó violentamente contra un poste de acero.

El golpe fue tan fuerte que la unidad quedó prácticamente doblada. Vecinos de la zona que presenciaron el accidente corrieron en auxilio del joven y lograron sacarlo del automóvil antes de la llegada de los cuerpos de rescate.

Paramédicos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos informaron que Yahir sufrió múltiples fracturas, además de probable traumatismo craneoencefálico, por lo que su estado de salud se reporta como delicado.

Agentes de Tránsito y Vialidad Municipal tomaron conocimiento de los hechos, realizaron el peritaje correspondiente y ordenaron el traslado del vehículo siniestrado al corralón.