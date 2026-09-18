Firman ITEA y sindicato de maquiladoras convenio pro educativo

Nuevo Laredo, Tam.- Con el objetivo de brindar a trabajadores de la industria maquiladora la oportunidad de concluir sus estudios de educación básica, este jueves se llevó a cabo la firma de un convenio de colaboración entre el Sindicato de Maquiladoras de Nuevo Laredo y el Instituto Tamaulipeco de Educación para Adultos (ITEA), en las instalaciones de la organización sindical. En el encuentro participaron alrededor de 60 líderes sindicales de diferentes empresas maquiladoras.

“Este convenio representa una oportunidad para que nuestros trabajadores, que por alguna razón no pudieron concluir su educación básica, puedan acercarse al ITEA y encontrar una alternativa para continuar y terminar sus estudios”, mencionó Roberto Celestino Flores, secretario general del Sindicato de Maquiladoras.

La firma contó con la presencia de Gloria González González, directora del ITEA en Tamaulipas así como de Imelda Mangín Torre, coordinadora del ITEA en Nuevo Laredo además de Roberto Celestino Flores, secretario general del Sindicato de Maquiladoras y anfitrión, quienes coincidieron en la importancia de acercar los servicios educativos a los centros laborales y facilitar que más trabajadores puedan incorporarse a los programas de alfabetización, primaria y secundaria.

“Con este convenio buscamos que la educación llegue directamente a quienes forman parte de la fuerza laboral y que tengan la posibilidad de concluir su educación básica, generando nuevas oportunidades tanto para ellos como para sus familias”, precisó durante su mensaje Gloria González, directora del ITEA en Tamaulipas.