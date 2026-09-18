Deja choque daños en vehículos y afectaciones en poste de CFE

El accidente vial se registró en el cruce de la calle Perú y la avenida Constitución, en la colonia Matamoros. (Fotos: Carlos Figueroa/ Líder Web)

El accidente vial se registró en el cruce de la calle Perú y la avenida Constitución, en la colonia Matamoros. (Fotos: Carlos Figueroa/ Líder Web)

NUEVO LAREDO, TAM .- Un accidente vial registrado en el cruce de la calle Perú y la avenida Constitución, en la colonia Matamoros, dejó daños materiales en dos vehículos, un poste de madera de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y un señalamiento de nomenclatura.

El percance ocurrió cuando Vanessa, de 22 años, conducía un Ford Fusion modelo 2012, color blanco y con placas de Tamaulipas, de norte a sur por la avenida Constitución.

De acuerdo con el peritaje realizado por agentes de Tránsito, al llegar al cruce con la calle Perú, la conductora omitió la señal de alto e invadió el carril de circulación preferencial.

En ese momento, el automóvil fue impactado por una camioneta Nissan Frontier modelo 2018, color gris, conducida por Homar, de 42 años, quien circulaba de oriente a poniente y contaba con vía libre.

Tras la colisión, el Ford Fusion salió proyectado hacia la esquina surponiente del crucero, donde terminó impactándose contra un poste de madera de la CFE y un señalamiento de nomenclatura, ocasionando daños adicionales a la infraestructura urbana.

A pesar de la fuerza del impacto y de la proyección del automóvil, ambos conductores resultaron ilesos y no fue necesario su traslado para recibir atención médica.

Elementos de Tránsito realizaron el peritaje correspondiente y ordenaron el traslado de las unidades involucradas a un corralón mediante una grúa, mientras se determinan las responsabilidades derivadas de las infracciones cometidas y los daños ocasionados a la infraestructura pública.