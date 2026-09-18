Se estampa ebrio en Paseo Colón y López de Lara

NUEVO LAREDO, TAM .- Daños a la infraestructura urbana y al sistema de semaforización dejó un accidente registrado en el cruce de la avenida César López de Lara y Paseo Colón, donde una camioneta terminó impactada contra un poste de concreto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y un arbotante metálico.

El vehículo involucrado ES una Chevrolet Suburban modelo 2000, conducida por Julián Ernesto, de 44 años, quien circulaba de oriente a poniente por Paseo Colón.

De acuerdo con el peritaje vial, la camioneta se desplazaba a exceso de velocidad y, al llegar al cruce con César López de Lara, el conductor perdió el control y se proyectó contra el poste de concreto y posteriormente contra el arbotante que sostenía el control de los semáforos.

Ante los agentes viales, el conductor señaló que una de las llantas de la camioneta se había ponchado, situación que, según su versión, le impidió detenerse.

“Se me ponchó la llanta y ya no pude frenar, se me barrió”, declaró a los elementos que atendieron el accidente.

Sin embargo, la valoración médica practicada posteriormente estableció que el conductor se encontraba en estado de ebriedad al momento del percance.

La colisión no dejó personas lesionadas, por lo que el automovilista no requirió traslado hospitalario. La camioneta fue asegurada y trasladada al corralón, mientras que los agentes viales realizaron el peritaje correspondiente para establecer las responsabilidades por los daños ocasionados a la infraestructura pública.