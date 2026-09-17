Notifica INE a electores cambios en sitios para votar

Nuevo Laredo, Tam.- El Instituto Nacional Electoral (INE) inició un operativo de entrega de avisos ciudadanos como parte de los trabajos de reseccionamiento electoral en Nuevo Laredo, con el objetivo de facilitar a la población el acceso y la cercanía a las casillas durante la próxima jornada electoral.

“Los trabajos comenzaron con la antigua sección 889, la cual fue dividida en cinco nuevas secciones debido a que concentraba entre 8 mil y 9 mil electores. Por ello, los ciudadanos que todavía cuentan con credenciales correspondientes a dicha sección deberán acudir al módulo de atención ciudadana para actualizar su documento”, informó Gerardo Iván Guzmán Sánchez, encargado de despacho de la Vocalía del Registro de Electores.

Así mismo explicó que las principales colonias que formaban parte de la sección 889 son El Nogal, Los Encinos, Presidentes, La Concordia y Los Aztecas, donde personal del INE realiza recorridos para entregar avisos y colocar carteles con información relacionada con el cambio de sección y la actualización de las credenciales para votar.

Guzmán Sánchez agregó que el mismo procedimiento se lleva a cabo con las antiguas secciones 765 y 904. La sección 765 también fue dividida en cinco partes y comprende principalmente las colonias La Nueva Victoria, La Constitucional, La Voluntad 2 y 3, La Joya y Bonitos Toboganes.

En el caso de la sección 904, las colonias involucradas son principalmente El Campanario, Villas de Oradel y Los Ángeles, por lo que hizo un llamado a los ciudadanos que tengan credenciales con las secciones 765, 889 y 904 y residan en las zonas mencionadas, para que acudan al módulo correspondiente y actualicen su credencial por cambio de sección.

Foto: Iván Zertuche/Líder Web