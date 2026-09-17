Impulsa Carmen Lilia bolsa de 170 mdp para fortalecer empresas

La presidenta municipal destacó que respaldar a las empresas locales significa fortalecer una de las principales fuentes de inversión y generación de empleos de Nuevo Laredo

Nuevo Laredo, Tam.- Para fortalecer a las empresas de Nuevo Laredo y ampliar las oportunidades de inversión y crecimiento, el Gobierno Municipal, encabezado por la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal, destinó 10 millones de pesos al programa Impulso Económico, contribuyendo a integrar una bolsa de 170 millones de pesos para el financiamiento de empresas de la localidad.

Esta estrategia es impulsada por el Gobierno del Estado de Tamaulipas, a través de Fondo Tamaulipas, con la participación de Nacional Financiera (NAFIN), instituciones bancarias y gobiernos municipales, sumando esfuerzos para acercar alternativas de financiamiento al sector productivo.

La presidenta municipal destacó que respaldar a las empresas locales significa fortalecer una de las principales fuentes de inversión y generación de empleos de Nuevo Laredo, por lo que su administración mantiene una política de acompañamiento al sector productivo y de generación de condiciones para que pueda continuar creciendo.

“En Nuevo Laredo tenemos claro que cuando a nuestras empresas les va bien, a nuestra ciudad también le va bien; por eso decidimos poner recursos municipales y sumarnos a este esfuerzo para abrir nuevas oportunidades de financiamiento para quienes quieren invertir, crecer y generar empleos”, señaló la presidenta municipal.

A través de Impulso Económico, empresas de los sectores industrial, comercial y de servicios, así como personas físicas con actividad empresarial y personas morales, podrán acceder a financiamiento para fortalecer su operación, adquirir equipamiento, atender necesidades de capital de trabajo y generar mejores condiciones para continuar con su crecimiento.

En Nuevo Laredo, el Gobierno Municipal participa como facilitador y enlace para acercar este esquema a las empresas de la ciudad, brindando información sobre las alternativas disponibles y las condiciones para que los interesados puedan iniciar su proceso ante las instituciones financieras participantes.

El programa contempla créditos desde 500 mil hasta 5 millones de pesos por empresa, con una tasa de interés de hasta 14.75 por ciento anual fija y un plazo de hasta cinco años para capital de trabajo y/o adquisición de activos fijos.

Los recursos pueden destinarse a capital de trabajo y equipamiento, de acuerdo con las necesidades de cada empresa. Entre las condiciones del financiamiento también se contempla como garantía un aval u obligado solidario, mientras que la comisión por apertura es sin costo.

Además, el esquema contempla un periodo de gracia de hasta seis meses para capital e intereses, incluido dentro del plazo total del crédito, de acuerdo con la política que establezca cada institución bancaria participante.

Para iniciar el proceso, las empresas y personas interesadas deberán contar con documentación como identificación oficial vigente del solicitante o representante legal, Constancia de Situación Fiscal actualizada, comprobante de domicilio fiscal y reporte de Buró de Crédito o precalificación bancaria.

En el caso de las personas morales, también será necesario presentar el acta constitutiva y el acta de poder correspondiente del representante legal.

El financiamiento está sujeto al proceso de evaluación y a las políticas de crédito de cada institución bancaria participante, por lo que la autorización dependerá del análisis realizado por la institución correspondiente.

En este esquema participan Santander, HSBC, Citibanamex, Banorte, Banregio, BBVA, Afirme y BanBajío, ampliando las alternativas para las empresas que buscan acceder a recursos para fortalecer sus actividades productivas.

Las personas interesadas pueden solicitar información en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Económico, ubicadas en Matamoros 309, tercer piso, o llamar al 867 712 0327.