Familia sigue en el GPS una ruta errónea y termina en canal seco

Conductora de Texas acató indicaciones de aplicación de navegación y cayó en desagüe; no hubo lesionados, solo daños materiales y movilización de cuerpos de auxilio

De acuerdo con reportes de autoridades locales, este tipo de incidentes se ha registrado en diversas ocasiones cuando conductores siguen de manera directa las indicaciones de plataformas de navegación digital. [Carlos Figueroa/Líder Web]

De acuerdo con reportes de autoridades locales, este tipo de incidentes se ha registrado en diversas ocasiones cuando conductores siguen de manera directa las indicaciones de plataformas de navegación digital. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Una familia originaria de Texas resultó involucrada en un accidente vial la noche del domingo en esta frontera, luego de que la conductora del vehículo en el que viajaban siguiera una ruta marcada por una aplicación de navegación digital que los condujo hacia un canal seco.

El incidente ocurrió cuando la mujer conducía una camioneta Toyota RAV4 modelo 2022 en dirección de oriente a poniente sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio. Al aproximarse al cruce con Prolongación Tecnológico, la aplicación de mapas que utilizaba para orientarse le habría indicado realizar una maniobra que terminó llevándola hacia un canal de desagüe sin agua, donde la unidad quedó atrapada.

De acuerdo con versiones recabadas en el lugar, la conductora siguió las instrucciones señaladas por el sistema de navegación sin advertir a tiempo que el camino no correspondía a una vialidad apta para la circulación vehicular.

Tras el percance, cuerpos de auxilio acudieron al sitio para verificar la situación y confirmar el estado de los ocupantes del vehículo. Rescatistas informaron que ninguna de las personas resultó lesionada, por lo que no fue necesario realizar traslados a hospitales, quedando el incidente únicamente en daños materiales y el susto para los ocupantes.

Posteriormente, personal de grúas realizó las maniobras necesarias para retirar la camioneta del canal, mientras que oficiales de Tránsito y Vialidad tomaron conocimiento del accidente y elaboraron el informe correspondiente.

De acuerdo con reportes de autoridades locales, este tipo de incidentes se ha registrado en diversas ocasiones cuando conductores siguen de manera directa las indicaciones de plataformas de navegación digital sin corroborar las condiciones reales del camino o la señalización existente en la zona.