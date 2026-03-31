Auto invade carril y provoca choque con tractocamión en Rotonda del Conejo

Tras la colisión, el automóvil continuó su desplazamiento algunos metros hasta quedar detenido más adelante, mientras que la unidad de carga permaneció en el área de la rotonda. [Carlos Figueroa/Líder Web]

Tras la colisión, el automóvil continuó su desplazamiento algunos metros hasta quedar detenido más adelante, mientras que la unidad de carga permaneció en el área de la rotonda. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un accidente vial entre un automóvil particular y un tractocamión se registró la mañana de este lunes en el cruce del Libramiento Segundo Anillo Periférico y Radial III, conocido como la Rotonda del Conejo, sin que se reportaran personas lesionadas.

De acuerdo con el reporte de las autoridades de Tránsito y Vialidad, el percance involucró a un automóvil Nissan Platina modelo 2007, color dorado y sin placas de circulación, conducido por Antonio M. M., de 28 años de edad y residente de la colonia Hipódromo.

La otra unidad participante fue un tractocamión Kenworth T680 modelo 2024, color gris, con número económico 311, propiedad de la empresa Olympic Transport, que remolcaba una caja seca de 53 pies color blanco con número económico 9094 y doble placa de circulación. La unidad era conducida por Laura Leticia T. M.

Según el informe preliminar, el automóvil circulaba de oriente a poniente sobre la vialidad Radial III y, al incorporarse a la rotonda, se desplazó hacia el carril derecho, invadiendo la trayectoria del tractocamión, lo que derivó en el impacto lateral entre ambas unidades.

Tras la colisión, el automóvil continuó su desplazamiento algunos metros hasta quedar detenido más adelante, mientras que la unidad de carga permaneció en el área de la rotonda.

Durante la intervención de los agentes viales, ambos conductores ofrecieron su versión de los hechos. El conductor del automóvil señaló que realizó el alto antes de avanzar. “Venía de oriente a poniente, llegué, hice alto y avancé; el tráiler estaba en la orilla. No hizo alto, no dejó de avanzar, maniobró de golpe y me pegó de lado”, manifestó ante las autoridades.

Por su parte, la conductora del tractocamión indicó que circulaba por el carril derecho cuando ocurrió el percance. “Circulaba de oriente a poniente en la rotonda del Radial III cuando un conductor me impactó del lado izquierdo al intentar adelantarse, cruzándose frente a mi tractocamión”, declaró.

Elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad implementaron un cierre parcial de la circulación debido a que los vehículos involucrados obstruían uno de los carriles y representaban un riesgo para otros automovilistas.

Finalmente, las autoridades tomaron conocimiento del accidente y ordenaron el traslado de ambas unidades al corralón, donde permanecerán mientras se realizan las diligencias correspondientes.