Abandona conductor camioneta tras caer en excavación en avenida Reforma

Unidad quedó dentro de zanja en zona de obras durante la madrugada; autoridades presumen omisión de señalización y trasladaron vehículo al corralón

Durante la revisión de la escena, las autoridades confirmaron que la unidad se encontraba abierta y presentaba indicios de haber sido vandalizada. [Carlos Figueroa/Líder Web]

Durante la revisión de la escena, las autoridades confirmaron que la unidad se encontraba abierta y presentaba indicios de haber sido vandalizada. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Una camioneta quedó dentro de una excavación correspondiente a trabajos de remodelación y fue abandonada por su conductor durante la madrugada de este lunes en la intersección de la avenida Reforma y la calle González Ortega, en Nuevo Laredo.

El incidente fue reportado alrededor de las 04:00 horas mediante una llamada al número de emergencias 911, lo que motivó la movilización de oficiales de Tránsito y Vialidad hacia el lugar para verificar la situación.

Al arribar, los agentes localizaron una camioneta Chevrolet Silverado modelo 2019, color blanco y con placas del estado de Coahuila, la cual se encontraba atrapada en una zanja de obra que forma parte de los trabajos de remodelación que se desarrollan en ese sector de la ciudad.

Durante la revisión de la escena, las autoridades confirmaron que la unidad se encontraba abierta y presentaba indicios de haber sido vandalizada. En el lugar no se encontró al conductor ni a alguna persona que pudiera proporcionar información sobre quién manejaba el vehículo al momento del accidente.

De acuerdo con el reporte oficial, la camioneta circulaba de norte a sur por la lateral de la avenida Reforma cuando terminó dentro de la excavación. El dictamen preliminar establece que el conductor presuntamente no atendió las advertencias o señalamientos colocados en la zona de trabajos, lo que derivó en el percance.

Ante el abandono de la unidad en un área de obra pública, los oficiales procedieron a recabar los datos correspondientes para ordenar su remoción mediante una grúa y su posterior traslado al corralón municipal, donde permanecerá hasta que se aclare su situación legal.

Las autoridades indicaron que, conforme al informe preliminar, el conductor habría incurrido en infracciones a los artículos 110, 14 y 161 del Reglamento de Tránsito local, relacionados con el respeto a la señalización vial y la conducción responsable en zonas donde se realizan trabajos en la vía pública.