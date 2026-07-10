Regulariza CONALEP a estudiantes que avanzan a tercer y quinto semestre

Examen de admisión para aspirantes de nuevo ingreso se aplicará a partir del 3 de agosto

Nuevo Laredo, Tam.- Buscando que todos los alumnos inicien el próximo semestre sin adeudos académicos, el CONALEP Nuevo Laredo realiza la etapa de regularización, con cursos presenciales que se desarrollan de martes a viernes.

Luis Antonio Saavedra, director del plantel, señaló que previamente se dieron asesorías a los estudiantes que obtuvieron calificaciones cercanas al mínimo aprobatorio.

“Las asesorías permitieron apoyar a los jóvenes que requerían recuperar entre 10 y 15 puntos para acreditar alguna materia. Sin embargo, quienes presentan un mayor rezago académico deberán asistir a cursos de regularización presenciales”, mencionó el director.

Dijo que se estima la participación de entre 70 y 85 estudiantes en esta etapa, cifra que representa un bajo porcentaje de reprobación considerando que la matrícula del semestre fue de mil 436 alumnos.

Por otra parte, explicó que la estrategia busca que los estudiantes que avanzarán a tercer y quinto semestre, lo hagan sin arrastrar materias pendientes, lo que además facilita el proceso administrativo.

Una vez concluidos los cursos de regularización, el personal administrativo laborará hasta el 10 de julio antes de iniciar un receso de dos semanas, mientras que los docentes tendrán tres semanas de descanso para posteriormente regresar a los cursos de preparación previos al nuevo ciclo escolar.

Saavedra adelantó que el examen de admisión para aspirantes de nuevo ingreso se aplicará a partir del 3 de agosto, y que actualmente se tiene un registro de aproximadamente 500 aspirantes y se atenderá a cerca de 90 jóvenes por día, de acuerdo con el calendario que será notificado mediante correo electrónico y redes sociales.

Para concluir, invitó a los jóvenes que aún no han decidido dónde continuar sus estudios a acercarse al CONALEP Nuevo Laredo, ya que todavía existen alrededor de 100 espacios disponibles, principalmente para el turno vespertino, en las carreras de Contabilidad, Informática, Electromecánica Industrial, Mecatrónica y Operación de Equipo de Autotransporte de Carga.