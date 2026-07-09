Confirma ICE que agentes no portaban cámaras durante tiroteo en Houston

Una mujer sostiene un letrero durante una vigilia en honor de Lorenzo Salgado Araujo, un inmigrante mexicano abatido a tiros un día antes por un agente federal de inmigración, el miércoles 8 de julio de 2026, en Houston. (AP Foto/Mark Felix)

Una mujer sostiene un letrero durante una vigilia en honor de Lorenzo Salgado Araujo, un inmigrante mexicano abatido a tiros un día antes por un agente federal de inmigración, el miércoles 8 de julio de 2026, en Houston. (AP Foto/Mark Felix)

HOUSTON, TX.- Los agentes federales que estuvieron presentes cuando un miembro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) mató a tiros a un constructor de viviendas mexicano que conducía una furgoneta de trabajo a la que intentaron detener en Houston, no llevaban cámaras corporales, informó el Departamento de Seguridad Nacional el jueves.

Por su parte, fiscales en Houston señalaron que ya investigan la muerte de Lorenzo Salgado Araujo, cuya familia se ha unido a los demócratas para pedir una pesquisa independiente sobre el tiroteo ocurrido la madrugada del martes en uno de los vecindarios de la ciudad con alta población hispana.

En los días transcurridos desde el encuentro entre Salgado Araujo y agentes del ICE, han salido a la luz pocas fotos o videos relacionados con el tiroteo, a diferencia de otras muertes en las que han estado involucrados agentes federales de inmigración. La familia de Salgado Araujo, quien había vivido en Estados Unidos durante más de 35 años, ha puesto en duda la versión del ICE y ha pedido a la agencia que divulgue pruebas.

En un comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional indicó que a los agentes que se encontraban en el lugar en Houston aún no se les habían entregado cámaras corporales, algo que atribuyó a los demócratas y a un cierre récord del gobierno impulsado por la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump.

El Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa al ICE, afirmó que los agentes federales realizaban una operación dirigida para arrestar a una persona que se encontraba en el país sin estatus legal cuando intentaron detener un vehículo conducido por Salgado Araujo. La agencia señaló que este último embistió un vehículo del ICE y que un agente federal disparó un arma en defensa propia.

Al ser consultado sobre si los agentes del ICE tenían como objetivo específicamente a Salgado Araujo, el Departamento de Seguridad Nacional respondió el jueves que los agentes habían vigilado una propiedad donde previamente habían observado dos furgonetas blancas.

“El 7 de julio, los agentes estaban casi en el domicilio del objetivo cuando observaron una furgoneta blanca con un individuo que se parecía al objetivo. Entonces los agentes iniciaron la detención del vehículo”, señaló el departamento.

Salgado Araujo no tenía antecedentes penales y estaba cerca de obtener un permiso de trabajo tras vivir en Estados Unidos durante más de tres décadas sin estatus legal, según ha dicho su familia.

La fiscalía de distrito del condado de Harris indicó que realizará una investigación sobre el tiroteo. Actualmente, la oficina consulta con fiscales locales en Minneapolis, donde agentes federales mataron a tiros a dos ciudadanos estadounidenses, para conocer cómo han gestionado las investigaciones sobre agentes federales de inmigración, explicó el portavoz Rafael Lemaitre.

“Aunque el acceso a pruebas clave sigue bajo control federal, estamos siguiendo las vías de investigación disponibles para nosotros y realizaremos una revisión de cualquier información que recopilemos dentro de nuestro alcance”, manifestó Lemaitre en un comunicado enviado por correo electrónico.

Tres hombres, entre ellos el hermano de Salgado Araujo, fueron detenidos por el ICE durante la detención de tráfico en la que ocurrió el deceso, según Juan Proaño, director ejecutivo de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC, por sus siglas en inglés), quien ha estado comunicándose con sus familias.

La LULAC aún no ha obtenido imágenes de video que muestren con claridad qué ocurrió en los momentos del tiroteo y ha ofrecido una recompensa de 5.000 dólares por información de testigos, dijo Proaño a The Associated Press. La posición de la furgoneta de Salgado Araujo y de los vehículos del ICE obstruyeron las imágenes de cámaras de seguridad que LULAC ha revisado, añadió.

“Eso va a hacer aún más difícil encontrar la verdad en todo esto”, expresó.

El Departamento de Seguridad Nacional indicó que se esperaba que los agentes del ICE involucrados en el incidente recibieran cámaras corporales en los próximos 60 días.

Tras la muerte a tiros de Renee Good y Alex Pretti en Minneapolis, los demócratas se negaron a financiar al ICE y a la Patrulla Fronteriza si no se realizaban cambios destinados a aumentar la rendición de cuentas y la transparencia en esas operaciones. Los republicanos del Congreso finalmente aprobaron una legislación que financió únicamente al ICE y a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) durante tres años.