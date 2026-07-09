Reconoce CINLAC trayectoria de Emilio Girón Fernández de Jáuregui

Cada mes, el organismo hará un homenaje a integrantes que han dejado huella en Nuevo Laredo

El reconocimiento se efectuó este jueves en la sesión del CINLAC. [Iván Zertuche/Líder Web]

El reconocimiento se efectuó este jueves en la sesión del CINLAC. [Iván Zertuche/Líder Web]

Nuevo Laredo, Tam.- El Consejo de Instituciones de Nuevo Laredo (CINLAC) rindió un homenaje en vida a Emilio Girón Fernández de Jáuregui, en reconocimiento a su amplia trayectoria y aportaciones en los ámbitos político, social, empresarial, deportivo y de labor altruista.

Durante una asamblea especial, el presidente del organismo, el doctor Francisco Mejía Barrientos, destacó que se trata de una persona que ha sobresalido en diversas áreas y que continúa contribuyendo al desarrollo de la comunidad.

“Este reconocimiento marca el inicio de una serie de homenajes que el Consejo realizará de manera mensual para destacar a integrantes que han dejado huella en la ciudad. Los próximos reconocimientos serán para Francisco y Rosa María Alvarado, entre otras personalidades con una destacada trayectoria de servicio,” explicó Mejía Barrientos.

El presidente del Consejo señaló que estos eventos permiten recordar, mediante fotografías, documentos y testimonios, la historia y el legado de quienes han trabajado durante años en favor de Nuevo Laredo.

Añadió que muchos de los homenajeados continúan activos, aportando experiencia y asesoría en beneficio de la ciudadanía y de las instituciones.

Durante el homenaje, diversos integrantes del Consejo expresaron mensajes de reconocimiento hacia Emilio Girón, quienes coincidieron en destacar su calidad humana, liderazgo y ejemplo de servicio para las nuevas generaciones.