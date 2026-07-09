El Dólar
Compra:
$16.20
Venta:
$17.40
EN VIVO

Reconoce CINLAC trayectoria de Emilio Girón Fernández de Jáuregui

Cada mes, el organismo hará un homenaje a integrantes que han dejado huella en Nuevo Laredo

El reconocimiento se efectuó este jueves en la sesión del CINLAC. [Iván Zertuche/Líder Web]
Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- El Consejo de Instituciones de Nuevo Laredo (CINLAC) rindió un homenaje en vida a Emilio Girón Fernández de Jáuregui, en reconocimiento a su amplia trayectoria y aportaciones en los ámbitos político, social, empresarial, deportivo y de labor altruista.

Durante una asamblea especial, el presidente del organismo, el doctor Francisco Mejía Barrientos, destacó que se trata de una persona que ha sobresalido en diversas áreas y que continúa contribuyendo al desarrollo de la comunidad.

“Este reconocimiento marca el inicio de una serie de homenajes que el Consejo realizará de manera mensual para destacar a integrantes que han dejado huella en la ciudad. Los próximos reconocimientos serán para Francisco y Rosa María Alvarado, entre otras personalidades con una destacada trayectoria de servicio,” explicó Mejía Barrientos.

El presidente del Consejo señaló que estos eventos permiten recordar, mediante fotografías, documentos y testimonios, la historia y el legado de quienes han trabajado durante años en favor de Nuevo Laredo.

Añadió que muchos de los homenajeados continúan activos, aportando experiencia y asesoría en beneficio de la ciudadanía y de las instituciones.

Durante el homenaje, diversos integrantes del Consejo expresaron mensajes de reconocimiento hacia Emilio Girón, quienes coincidieron en destacar su calidad humana, liderazgo y ejemplo de servicio para las nuevas generaciones.

Asegura República Checa otro título femenino en Wimbledon

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.