Falsa alarma por humo activa a Bomberos en edificio de la colonia Jardín

Una vez confirmada la ausencia de riesgo, los cuerpos de emergencia se retiraron del sitio sin que se reportaran personas lesionadas ni daños materiales. [Carlos Figueroa/Líder Web]

Una vez confirmada la ausencia de riesgo, los cuerpos de emergencia se retiraron del sitio sin que se reportaran personas lesionadas ni daños materiales. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Una movilización de cuerpos de emergencia se registró la tarde de este lunes en un edificio ubicado sobre la avenida Reforma, en la colonia Jardín, en el sector oriente de esta frontera, tras el reporte de una presunta conflagración en la azotea del inmueble.

El incidente fue notificado al Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C-5) mediante llamadas al número de emergencias 911, en las que vecinos alertaban sobre la presencia de una densa humareda de color negro proveniente de la parte alta de un edificio de tres niveles, ubicado en la cuadra 3300 de la referida vialidad, entre las calles Guanajuato y Veracruz.

En atención al reporte, elementos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos acudieron de manera inmediata al sitio, donde realizaron una inspección integral del inmueble y se entrevistaron con el personal que labora en el lugar. Tras la revisión, descartaron la existencia de incendio, cortocircuito u otro riesgo activo.

De acuerdo con la información recabada por las autoridades, la humareda se originó a partir del funcionamiento de una planta de energía eléctrica de emergencia que opera con gasolina, la cual se activó debido a una falla en el suministro eléctrico. Este proceso generó humo visible que fue interpretado por testigos como un posible incendio.

Una vez confirmada la ausencia de riesgo, los cuerpos de emergencia se retiraron del sitio sin que se reportaran personas lesionadas ni daños materiales.