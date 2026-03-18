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Hombre resulta lesionado al intentar cruzar entre vagones del tren

Autoridades descartan atropellamiento; afectado fue atendido y trasladado al hospital tras golpearse la cabeza al perder el equilibrio

El afectado fue atendido en el sitio por paramédicos, quienes le brindaron los primeros auxilios y posteriormente lo trasladaron a un hospital para su valoración médica. [Carlos Figueroa/Líder Web]
Carlos Figueroa/Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM.- Un hombre resultó lesionado tras un incidente con un tren en la Calzada de los Héroes, a la altura de la Carretera Aeropuerto, en la colonia Daniel Hernández Isaías, en el sector poniente de esta frontera.

De acuerdo con reportes de autoridades, varias llamadas al Centro de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones (C-5) alertaron sobre una persona presuntamente atropellada por el tren. En respuesta, se movilizaron Técnicos en Urgencias Médicas de la Cruz Roja Mexicana, así como personal de la Dirección de Protección Civil y Bomberos y agentes de Tránsito y Vialidad.

Al arribar al lugar, los cuerpos de emergencia localizaron a un hombre tendido a un costado del tren y descartaron que hubiera sido arrollado. Conforme a la información recabada, el lesionado intentó cruzar entre los vagones cuando perdió la pisada, lo que provocó que se golpeara la cabeza contra un pasamanos de la unidad ferroviaria.

El afectado fue atendido en el sitio por paramédicos, quienes le brindaron los primeros auxilios y posteriormente lo trasladaron a un hospital para su valoración médica. Autoridades indicaron que el hombre se encontraba en aparente estado de ebriedad al momento del incidente.

En un reporte oficial, se informó que un hombre identificado como Oziel “M”, de 45 años, ingresó al Hospital General tras resultar golpeado por un tren en similares circunstancias. El propio lesionado refirió haber consumido alcohol e intentar ganarle el paso al tren, lo que derivó en el impacto que le ocasionó lesiones en la frente y la nariz, consideradas de riesgo. Asimismo, manifestó que no presentará denuncia por estos hechos.

Las autoridades exhortan a la población a evitar cruzar por zonas no habilitadas y respetar las señales de seguridad ferroviaria para prevenir accidentes.

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